Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Σκωτία και Δανία

Σε... ρυθμούς προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 κινείται και πάλι η Εθνική Ελλάδας, καθώς στις 9 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Σκωτία και λίγες μέρες αργότερα, στις 12 του μηνός θα ταξιδέψει στην Κοπεγχάγη για την αναμέτρηση με τη Δανία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την Δευτέρα (29/09) τους «εκλεκτούς» του για τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις, στους οποίους βρίσκεται και πάλι ο Δημήτρης Γιαννούλης που είχε μείνει εκτός στις προηγούμενες κλήσεις λόγω τραυματισμού και τη θέση του είχε πάρει ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Συγκεκριμένα, στις κλήσεις μετέχουν οι:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουερμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.

https://www.instagram.com/p/DPLsNo0iBkS/

Διαβάστε επίσης