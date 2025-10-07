Εθνική Ελλάδας: Με Καρέτσα στα κρίσιμα ματς με Σκωτία και Δανία

Ευχάριστα νέα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει των δύο κρίσιμων αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες και η συμμετοχή του θεωρούνταν αμφίβολη για τα σπουδαία εκτός έδρας ματς της Εθνικής με Σκωτία και Δανία.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε εκτάκτως τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς στην αποστολή της Ελλάδας.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό πως η κατάσταση του Καρέτσα είναι αρκετά βελτιωμένη.

Δεν έχει πυρετό το τελευταίο 24ωρο και αναμένεται το απόγευμα να «πετάξει» απευθείας από το Βέλγιο με προορισμό τη Γλασκώβη, ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής και να τεθεί στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς.

Η ομάδα της Ελλάδας αναχώρησε το μεσημέρι (16:30) της Τρίτης (7/10) με προορισμό την Γλασκώβη όπου το βράδυ της Πέμπτης (9/10, 21:45) θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Οι ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και σύσσωμη η αποστολή κατέφτασαν στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών («Ελ. Βενιζέλος»), έχοντας ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την προετοιμασία τους και έπειτα άπαντες αναχώρησαν αεροπορικώς με προορισμό την Γλασκώβη.