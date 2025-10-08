Αστέρας AKTOR: Το… τιμόνι στον Κόουλμαν

Ο Ουαλός τεχνικός επιστρέφει στην Ελλάδα και τη Super League, μια και μετά την θητεία του στην ΑΕΛ και τον Ατρόμητο, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τρίπολη για λογαριασμό του Αστέρα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Ουαλό προπονητή, κ. Κρίστοφερ Πάτρικ Κόουλμαν. Ο κ. Κρις Κόουλμαν γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1970 στην πόλη Σουόνσι της Ουαλίας και διαθέτει πολύ πλούσιο βιογραφικό στην προπονητική του καριέρα, ενώ και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε πολλές και ιστορικές αγγλικές ομάδες.

Ο νέος προπονητής της ομάδας μας έχει εργαστεί ως προπονητής σε εφτά διαφορετικές χώρες, ανάμεσά τους και η Εθνική ομάδα της Ουαλίας, με την οποία μάλιστα είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2016, στην πιο σημαντική στιγμή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Στην Αγγλία έχει εργαστεί στις Φούλαμ, Κόβεντρι και Σάντερλαντ. Στην Ισπανία στην Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην Ελλάδα στην ΑΕΛ και στον Ατρόμητο. Στην Κίνα στην Χεμπέι Τσάινα Φόρτουν. Στην Κύπρο στην ΑΕ Λεμεσού. Και στο Βέλγιο στην Λέουβεν.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στις αγγλικές ομάδες Μάντσεστερ Σίτι, Κρίσταλ Πάλας, Μπλάκμπερν, Φούλαμ, αλλά και στην ομάδα της πατρίδας του, Σουόνσι. Επίσης αγωνίστηκε σε 32 αγώνες με την Εθνική ομάδα της Ουαλίας.

Άμεσοι συνεργάτες του νέου προπονητή της ομάδας μας θα είναι ο κ. Γιώργος Κορακάκης και ο κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Αστέρα AKTOR.

Καλωσορίζουμε τον κ. Κρις Κόουλμαν και τους συνεργάτες του στην οικογένεια του Αστέρα AKTOR και τούς ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ουαλός τεχνικός μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, αναφέροντας: «Ανυπομονώ για την νέα πρόκληση. Γνωρίζω τον Αστέρα από τότε που βρισκόμουν στην ΑΕΛ και στον Ατρόμητο. Είναι πολύ καλός σύλλογος, σοβαρός, που βρίσκεται σε μία κατάσταση που δεν του ταιριάζει και πρέπει να αλλάξει. Έχω αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις στην καριέρα μου και είμαι εδώ για να κάνουμε το ίδιο και με τον Αστέρα.

Δεν είναι η ώρα για πολλά λόγια, αλλά για πολλή δουλειά. Σημασία έχει να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι και να αλλάξουμε την κατεύθυνση. Ελπίζω οι φίλαθλοι του Αστέρα να ευχαριστηθούν αυτό που θα παρακολουθήσουν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Θα ήθελα να τους ζητήσω να είναι δίπλα μας, να μας υποστηρίξουν κι εμείς θα δώσουμε μεγάλη μάχη και θα κάνουμε το καλύτερο για εκείνους».

Διαβάστε επίσης