Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Σκωτία και το Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

Ξεχωρίζει από το πρόγραμμα η "μάχη" της εθνικής ομάδας

Κρίσιμο παιχνίδι στην Γλασκώβη δίνει το βράδυ της Πέμπτης (09/10) η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Σκωτία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από τον ALPHA.

Παράλληλα, την πρώτη του εκτός έδρας «δοκιμασία» έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς στις 21:30 θα παίξει κόντρα στην Μπασκόνια για την Euroleague. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (09/10):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Προημιτελικός) 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme H 2025 World Cup (1η Ημέρα) 16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Γουχάν, Φάση των 16 19:00 Novasports 1HD Φινλανδία – Λιθουανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Σαρνέ Eurocup Women 2025-2026 20:30 Novasports 4HD Playmakers Εκπομπή 21:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό Euroleague 21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Παναθηναϊκός Euroleague 21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν - Αναντολού Εφές Euroleague 21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ουαλία Φιλικός Αγώνας 21:45 Novasports Extra 3 Αυστρία - Άγιος Μαρίνος UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 2 Μάλτα – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 1 Κύπρος - Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Λεπτό προς Λεπτό 21:45 Novasports Start Παρί - Βίρτους Μπολόνια Euroleague 21:45 Novasports 3HD Λευκορωσία – Δανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 1HD Τσεχία – Κροατία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 ALPHA Σκωτία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 4 Νήσοι Φερόες – Μαυροβούνιο UEFA World Cup Qualifiers 2025 22:00 Novasports 5HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν Euroleague 23:30 Novasports 4HD Playmakers Εκπομπή 23:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή

