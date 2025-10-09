Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Σκωτία και το Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (09/10).
Κρίσιμο παιχνίδι στην Γλασκώβη δίνει το βράδυ της Πέμπτης (09/10) η Εθνική Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει την Σκωτία στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 21:45 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από τον ALPHA.
Παράλληλα, την πρώτη του εκτός έδρας «δοκιμασία» έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς στις 21:30 θα παίξει κόντρα στην Μπασκόνια για την Euroleague. Το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (09/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Προημιτελικός)
16:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Extreme H 2025
World Cup (1η Ημέρα)
16:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Γουχάν, Φάση των 16
19:00
Novasports 1HD
Φινλανδία – Λιθουανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:30
Novasports Start
Αθηναϊκός – Σαρνέ
Eurocup Women 2025-2026
20:30
Novasports 4HD
Playmakers
Εκπομπή
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:30
Novasports 6HD
Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό
Euroleague
21:30
Novasports 4HD
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός
Euroleague
21:30
Novasports 2HD
Παρτίζαν - Αναντολού Εφές
Euroleague
21:45
Novasports Premier League
Αγγλία – Ουαλία
Φιλικός Αγώνας
21:45
Novasports Extra 3
Αυστρία - Άγιος Μαρίνος
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 2
Μάλτα – Ολλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 1
Κύπρος - Βοσνία-Ερζεγοβίνη
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports Start
Παρί - Βίρτους Μπολόνια
Euroleague
21:45
Novasports 3HD
Λευκορωσία – Δανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Τσεχία – Κροατία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
ALPHA
Σκωτία – Ελλάδα
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 4
Νήσοι Φερόες – Μαυροβούνιο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
22:00
Novasports 5HD
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν
Euroleague
23:30
Novasports 4HD
Playmakers
Εκπομπή
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή