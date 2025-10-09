Παγκόσμιο Κύπελλο: Εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την τελική φάση η Αλγερία

Η Αλγερία έγινε η 20η χώρα που εξασφαλίζει και μαθηματικά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Οι βορειοαφρικανοί θα είναι παρόντες στο μεγάλο ραντεβού του ποδοσφαίρου, επιστρέφοντας σε Μουντιάλ μετά από 12 χρόνια.

Η τελευταία τους συμμετοχή ήταν το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας. Απουσίασαν από τις διοργανώσεις της Ρωσίας και του Κατάρ και τώρα θα είναι ξανά στη… γιορτή των Εθνικών ομάδων.

Προπονητής είναι ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς και μεγάλο αστέρι ο Μαχρέζ. Μέλος της Εθνικής Αλγερίας είναι και ο Τουμπά του Παναθηναϊκού. Οι Αλγερινοί εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εκτός έδρας νίκη επί της Σομαλίας με 3-0.