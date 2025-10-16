Παναθηναϊκός: «Έχουμε προπονητή κι αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης»

Λίγη ώρα μετά τις πληροφορίες για προχωρημένες επαφές του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας, η «πράσινη» ΠΑΕ διέψευσε και πάλι το θέμα του πολύπειρου Ισπανού τεχνικού.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν από την "πράσινη" ΠΑΕ:

«Σχετικά με δημοσιεύματα που συσχετίζουν τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ, διευκρινίζουμε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός ειναι ο Χρήστος Κόντης».

Πάντως, το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι «πράσινοι» είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ισπανό πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ, ενώ υπάρχουν και δημοσιεύματα που τον θέλουν να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα.