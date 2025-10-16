Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ!

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ για να καθίσει στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από την Ισπανία και δημοσιεύματα της χώρας μας.

Οι «πράσινοι» μοιάζουν να έχουν καταλήξει στην απόφασή τους να συνεχίσουν με τον πολύπειρο τεχνικό στον πάγκο τους, με τον Ισπανό προπονητή να είναι απολύτως θετικός με το να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα μας με το τριφύλλι στο στήθος.

Η διοίκηση της ομάδας φαίνεται να έχει κάνει... στροφή στην μεταγραφική της πολιτική και στο πως θα λειτουργεί η ομάδα από εδώ και μπρος κάτι που φάνηκε με την κίνηση "βόμβα" και την απόκτηση πακέτο των Τεττέη και Παντελίδη από την Κηφισιά.

Ο Μπαλντίνι φαίνεται πως έχει πάρει την κατάσταση πάνω του και μετά το μεταγραφικό "χτύπημα" σειρά φαίνεται πως παίρνει και ο νέος προπονητής της ομάδας, θα είναι ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός είναι χωρίς ομάδα από τον Μάρτιο του 2024, όταν κι αποχώρησε από τη Θέλτα μετά από 33 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας, έχοντας κατά μέσο όρο 1,09 πόντους ανά αγώνα.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα...

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνελήφθη ο Λούκα Βιλντόζα μαζί με την σύζυγό του - Επιτέθηκαν σε διασώστες

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της ένοπλης ληστείας σε κατάστημα κινητών στη Θεσσαλονίκη - Άρπαξαν 47 τηλέφωνα αξίας 52.000 ευρώ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένορκος επειδή τράβηξε φωτογραφία μέσα στη δικαστική αίθουσα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Συνεχίζεται το δικαστικό «θρίλερ» για την περιουσία του «Βασιλιά της Ποπ» - Στη δημοσιότητα το «αμύθητο» ποσό που έλαβε η κόρη του, Πάρις

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατατέθηκε αίτημα αναπαράστασης της διπλής δολοφονίας - Ξανά στο κάμπινγκ ο εκτελεστής και οι μάρτυρες

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Ενισχύουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης»

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Λάμψη στην πασαρέλα της Victoria’s Secret: «Oι άγγελοι επέστρεψαν» - Οι παλιές, οι πρωτάρες και η έγκυος Jasmine Tookes

11:46ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

11:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Έχουμε προπονητή κι αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης»

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση συμμορίας ανηλίκων που «ρήμαζε» περίπτερα - Συνελήφθησαν δύο άτομα

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης για Τουρκία: Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά καμιά συζήτηση για θέματα κυριαρχίας - Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ

11:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ!

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Κορυφαία Μέσα Ενημέρωσης στις ΗΠΑ λένε «όχι» στους περιορισμούς του Πενταγώνου - Ακόμη και το Fox News αρνήθηκε να διαπιστευθεί

11:08LIFESTYLE

Πριγκιπική κομψότητα - Διαγωνισμός στιλ στη συνάντηση της Κέιτ με τη Ράτζβα της Ιορδανίας

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Η στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε στην τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: η επόμενη γενιά ζωνών ασφαλείας βραβεύεται από το TIME

10:46ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οκτώβριος με 10% έκπτωση σε όλα τα supermarket του efood από το Vodafone Thank you

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

11:46ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Πάνω από 1000% αυξάνεται ο μισθός για τους οπλίτες θητείας

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρόσωπο που αποκλείστηκε από την δεύτερη διαθήκη - Δύο συγγενείς του 68χρονου στο «στόχαστρο» της ΕΛΑΣ

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Μητσοτάκης για Τουρκία: Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά καμιά συζήτηση για θέματα κυριαρχίας - Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάικλ Τζάκσον: Συνεχίζεται το δικαστικό «θρίλερ» για την περιουσία του «Βασιλιά της Ποπ» - Στη δημοσιότητα το «αμύθητο» ποσό που έλαβε η κόρη του, Πάρις

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κατατέθηκε αίτημα αναπαράστασης της διπλής δολοφονίας - Ξανά στο κάμπινγκ ο εκτελεστής και οι μάρτυρες

09:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί μου»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζιούφρε στο νέο της βιβλίο

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο - Οι ειδικοί προειδοποιούν

11:08LIFESTYLE

Πριγκιπική κομψότητα - Διαγωνισμός στιλ στη συνάντηση της Κέιτ με τη Ράτζβα της Ιορδανίας

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική παραλία που χρίστηκε «καλύτερη παγκοσμίως» καταστράφηκε από τον κόσμο και τους influencers

08:09WHAT THE FACT

Η NASA ανακάλυψε σκοτεινό μυστικό θαμμένο 30 μέτρα κάτω από τους πάγους της Γροιλανδίας

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ