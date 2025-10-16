Παναθηναϊκός: Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ!

Μια ανάσα από την οριστική συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από την Ισπανία και δημοσιεύματα της χώρας μας.

Οι «πράσινοι» μοιάζουν να έχουν καταλήξει στην απόφασή τους να συνεχίσουν με τον πολύπειρο τεχνικό στον πάγκο τους, με τον Ισπανό προπονητή να είναι απολύτως θετικός με το να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα μας με το τριφύλλι στο στήθος.

Η διοίκηση της ομάδας φαίνεται να έχει κάνει... στροφή στην μεταγραφική της πολιτική και στο πως θα λειτουργεί η ομάδα από εδώ και μπρος κάτι που φάνηκε με την κίνηση "βόμβα" και την απόκτηση πακέτο των Τεττέη και Παντελίδη από την Κηφισιά.

Ο Μπαλντίνι φαίνεται πως έχει πάρει την κατάσταση πάνω του και μετά το μεταγραφικό "χτύπημα" σειρά φαίνεται πως παίρνει και ο νέος προπονητής της ομάδας, θα είναι ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός είναι χωρίς ομάδα από τον Μάρτιο του 2024, όταν κι αποχώρησε από τη Θέλτα μετά από 33 αγώνες στο τιμόνι της ομάδας, έχοντας κατά μέσο όρο 1,09 πόντους ανά αγώνα.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα...