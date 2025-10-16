Παναθηναϊκός: Δίνει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ σε προπονητικό τιμ στην Ελλάδα

Οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, είναι σε εξέλιξη. Η διοίκηση των «πράσινων» μετά και τις εισηγήσεις του Φράνκο Μπαλντίνι, έχει αποφασίσει να κάνει την προσπάθειά της για τον 65χρονο που έχει σπουδαίο βιογραφικό, το οποίο τον καθιστά ως έναν από τους κορυφαίους τεχνικούς της Ευρώπης των προηγούμενων ετών.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει κυρίως στο εξωτερικό. Οι φήμες που ήθελαν τον Μπενίτεθ να έχει έρθει στην Ελλάδα, δεν επιβεβαιώνονται. Άλλωστε επίσημα ο Παναθηναϊκός διέψευσε την υπόθεση.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πως η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Με το «τριφύλλι» αποφασισμένο να ξοδέψει τεράστια ποσά για να φέρει τον Μπενίτεθ στην Ελλάδα για να αναλάβει τους «πράσινους».

Από την Ισπανία αυτό που αναφέρεται είναι πως η πρόταση του Παναθηναϊκού φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ για τον 65χρονο. Συν 600.000 ευρώ για το επιτελείο του. Ποσά που αν προχωρήσει η συμφωνία, θα κάνουν τον Μπενίτεθ τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η διάρκεια που έχει προταθεί είναι 2,5 χρόνια (μέχρι το 2028). Ο Μπενίτεθ σε ενδεχόμενη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό, θα έχει μαζί του επιτελείο έξι συνεργατών. Δύο βοηθούς, ενός αναλυτή αντιπάλων, προπονητή τερματοφυλάκων, γυμναστή και αναλυτή επιδόσεων.