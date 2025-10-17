Παναθηναϊκός: Αλλαγή στη λίστα της UEFA – Εκτός ο τραυματίας Ντέσερς, μπήκε ο Πάντοβιτς

Η UEFA δίνει το δικαίωμα στις ομάδες που παίκτες τους μένουν εκτός λόγω τραυματισμού για 60 μέρες τουλάχιστον, να μπορούν να τους αντικαταστήσουν. Αυτή τη δυνατότητα εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός και προχωρά σε αντικατάσταση του Ντέσερς απ’ τον Πάντοβιτς.

Οι «πράσινοι» έστειλαν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και γνωματεύσεις για τον τραυματισμό του Νιγηριανού. Η UEFA εξέτασε το θέμα και γνωστοποίησε πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει αντικατάσταση στη λίστα του Europa League.

Το διάστημα των 60 ημερών αρχίζει να μετρά από την αρχική γνωμάτευση και φυσικά ολοκληρώνεται με την αναμενόμενη επιστροφή του ποδοσφαιριστή. Έτσι, ο Σέρβος πήρε τη θέση του Νιγηριανού και θα είναι αυτός μαζί με τον Σφιντέρσκι οι επιθετικοί των «πράσινων» για τα υπόλοιπα έξι ματς της League Phase στο Europa League.