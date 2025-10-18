Super League 2: Με στόχο την καθιέρωση στην κορυφή ο Ηρακλής, να ξεπέρασει το σοκ θέλει η Νίκη Βόλου

Την πέμπτη νίκη του σε ισάριθμα ματς με τον Δημήτρη Σπανό στην τεχνική ηγεσία του ψάχνει ο «γηραιός».

Ο Ηρακλής έχει μόνο νίκες σε με τον Αιγιώτη τεχνικό σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να επεκτείνει αυτό το σερί κόντρα στον ΠΑΟΚ Β', παραμένοντας μόνη στην πρώτη θέση.

Η Νίκη Βόλου φιλοξενεί την Καβάλα και καλείται να ξεπεράσει το σοκ της ήττας από τον Αστέρα AKTOR Β’, η οποία την έριξε από την κορυφή. Με «τρίποντο» οι «μπλε» θα μείνουν στη… χειρότερη στο -1 από τον Ηρακλή.

Ο Νέστος επιστρέφει στο ανακαινισμένο «σπίτι» του στη Χρυσούπολη και θα παίξει για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια στη φυσική του έδρα σε επίπεδο δεύτερης κατηγορίας. Αντίπαλος του θα είναι ο Μακεδονικός.

Μετά τις διοικητικές εξελίξεις και την έλευση των Πέτρο Σταθάκη (αθλητικός διευθυντής) και Απόστολου Χαραλαμπίδη (προπονητής), η Ηλιούπολη θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνα στον αγώνα με την Ελλάς Σύρου. Ο αγώνας με απόφαση της ΔΕΑΒ είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Ολυμπιακός Β’ με οδηγό τον Ματιέ Βαλμπουενά θέλει ακόμα ένα «τρίποντο», αυτή τη φορά κόντρα στον Παναργειακό, για να παραμείνει στην πρώτη τριάδα. Τα Χανιά, στο ντεμπούτο του Σέφκι Κούκι στον πάγκο τους, θα επιδιώξουν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στη Μαρκό.

Το σημερινό (18/10) πρόγραμμα στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β (14:00, Action24)

Νίκη Βόλου - Καβάλα (16:00)

Νέστος Χρυσούπολης - Μακεδονικός (16:00)

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 13 Νίκη Βόλου 12 Αστέρας AKTOR Β’ 11 Αναγέννηση Καρδίτσας 10 Καβάλα 5 Μακεδονικός 5 ΠΑΟΚ Β’ 4 Νέστος Χρυσούπολης 4 Καμπανιακός 4 ΠΑΣ Γιάννινα 1

Β ΟΜΙΛΟΣ

Χανιά - Μαρκό (14:00)

Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου (14:00)

Ολυμπιακός Β - Παναργειακός (14:00)

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Καλαμάτα ΠΣ 13 Πανιώνιος 11 Ολυμπιακός Β’ 10 Athens Kallithea 9 ΓΣ Μαρκό 8 Ελλάς Σύρου 5 Αιγάλεω 5 Παναργειακός 3 Χανιά 2 Ηλιούπολη 1

Διαβάστε επίσης