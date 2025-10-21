Champions League, LIVE: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 1-0 - Από τα... αποδυτήρια σκόραρε ο Φερμίν
Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Στην Καταλονία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα, Τρίτη (21/10), αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.
Μία ξεχωριστή αναμέτρηση για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει βρεθεί 25 φορές αντιμέτωπος με τους Καταλανούς με έξι διαφορετικές ομάδες (1 νίκη-3 ισοπαλίες-21 ήττες).
Θα είναι η τρίτη φορά που Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν σε διοργανώσεις της UEFA, με τις δύο προηγούμενες στη φάση των ομίλων του Champions League 2017/18 (3-1 νίκη των Ισπανών στην Βαρκελώνη και 0-0 στην Ελλάδα).
Παρακολουθήστε και σχολιάστε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός:
