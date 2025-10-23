ΑΕΚ – Αμπερντίν: Έξι αλλαγές με Πιερό! - Οι επιλογές του Νίκολιτς για το ματς του Conference League

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει της αναμέτρησης, ΑΕΚ – Αμπερντίν, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Αμπερντίν στην «OPAP Arena», με στόχο την πρώτη νίκη της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το αρνητικό αποτέλεσμα και κυρίως την εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζουν την ομάδα της Σκωτίας σε ένα παιχνίδι που έχει ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» δίπλα του.

Το είχε και πριν το αποτέλεσμα στο ντέρμπι «Δικεφάλων», αλλά, πλέον, έγινε ακόμα πιο μεγάλο, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει τη νίκη και για ψυχολογικούς λόγους, ενόψει του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, της ερχόμενης Κυριακής (26/10).

Δεδομένου, λοιπόν, ότι ακολουθεί και το ντέρμπι στο Φάληρο, ο Μάρκο Νίκολιτς Νίκολιτς προχώρησε σε έξι αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μια εξ αυτών είναι ο Φραντζί Πιερό, ο οποίος ξεκινάει βασικός στην κορυφής της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Φελίπε Ρέγες, Πενράις, Ελίασον, Πινέδα, Μάνταλος, Κοϊτά, Μαρίν, Πιερό.
Η ενδεκάδα της Αμπερντίν: Μίλτοφ - Κνέστερ, Μίλντε, Ντέβλιν - Γένσε, Άρμστρονγκ, Σίνι, Κέσκινεν - Άουσιτς, Λάζετιτς, Κάρλσον.

Διαιτητές

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκούτε (Βέλγιο)
Βοηθοί: Μισέλ Σελντράιερς (Βέλγιο), Μάρτιν Τίστερς (Βέλγιο)
4ος: Κέβιν φαν Ντάμε (Βέλγιο)
VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)
AVAR: Έλα Ντρε Φράις (Βέλγιο)

