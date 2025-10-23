Η ΑΕΚ «κουβαλάει» τιμωρία από τα προκριματικά και κάποιες θύρες της «OPAP Arena» θα είναι κλειστές στον αγώνα με τη σκωτσέζικη ομάδα.

Η UEFA ενεργοποίησε την ποινή που ήταν σε αναστολή, λόγω των καπνογόνων που άναψαν οι οπαδοί της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Ως εκ τούτου, λοιπόν, το κάτω διάζωμα στο βόρειο πέταλο, εκεί δηλαδή που βρίσκονται οι οργανωμένοι, θα είναι κλειστό. Πρόκειται για τις θύρες 19,21,23 και 25.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του ΑΕΚ – Αμπερντίν, για τη 2η αγωνιστική του Conference League, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα πρέπει να έχει υποδειγματική συμπεριφορά, καθώς υπάρχει κίνδυνος μεγαλύτερης τιμωρίας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου μας για τον αποψινό (23/10, 19.45) αγώνα με την Αμπερντίν για το UEFA Conference League, θα ανοίξουν στις 16.45.

Εν όψει του αποψινού ματς, σας θυμίζουμε ότι θα εκτίσουμε ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25. Σας θυμίζουμε επίσης ότι επιβλήθηκε για καπνογόνα στον αγώνα με την Άντερλεχτ και ότι στα πλαίσια της νέας ποινής υπάρχει νέα τιμωρία για τις ίδιες θύρες του γηπέδου με διετή αναστολή, η οποία θα ενεργοποιηθεί άμεσα, σε περίπτωση που απόψε ή σε κάποιο επόμενο ευρωπαϊκό εντός έδρας ματς έχουμε ανάλογα περιστατικά. Ταυτόχρονα είναι αυτονόητο πως όσο υπάρχουν παραπτώματα που επιφέρουν ανάλογες ποινές, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μεγαλύτερης τιμωρίας.

Πρέπει, λοιπόν, να προστατεύσουμε την έδρα μας. Είναι πολύ απλό, είναι στο χέρι μας. Αρκεί να μην ανάψει κανένα καπνογόνο, καμιά φωτοβολίδα, κανένα βεγγαλικό ή στρόμπο.

Στην περίμετρο έξω από το γήπεδό μας, θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και έλεγχοι στην είσοδο των θυρών. Μην έρθετε χωρίς εισιτήριο ή έχοντας μαζί σας κράνη μηχανής, σάκους ή σακίδια. Εντός γηπέδου δεν επιτρέπεται η κατάληψη διαδρόμων.

Σας περιμένουμε απόψε στο Σπίτι Μας, για να ζήσουμε μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά κοντά στην Ομαδάρα Μας!»

Διαβάστε επίσης