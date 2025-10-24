Conference League: Τα highlights του ΑΕΚ – Αμπερντίν | Αποτελέσματα και βαθμολογία

Η ΑΕΚ «ισοπέδωσε» 6-0 την Αμπερντίν, σε ένα ματς που είχε τρία δοκάρια κι έχασε ένα… τσουβάλι ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ!

Η πρώτη νίκη των «κιτρινόμαυρων» στη League Phase του Conference League ήταν ιστορική, καθώς ισοφάρισαν τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη τους στην Ευρώπη και παράλληλα νίκησαν εντός έδρας σε ματς ομίλου ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 17 αγώνες .

Από τα άλλα ματς, ξεχωρίζει το μεγάλο «διπλό» της ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία νίκησε 1-0 την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο. Το «χρυσό» τέρμα πέτυχε ο Μπάγιτς στο 51ο λεπτό.

Ο Στράτος Σβάρνας βρήκε δίχτυα στο 90’ κι ισοφάρισε στο τελικό 1-1 για τη Ρακόβ, η οποία απέφυγε την ήττα από τη Σίγκμα.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League

Σαχτάρ – Λέγκια 1-2

Ραπίντ – Φιορεντίνα 0-3

Στρασμπούρ – Γιαγκελόνια 1-1

Ριέκα – Σπάρτα Πράγας 0-0 (διακόπηκε)

ΑΕΚ – Αμπερντίν 6-0

Ντρίτα – Ομόνοια 1-1

Μπρέινταμπλικ – Κουόπιο 0-0

Σκεντίγια – Σέλμπουρν 1-0

Χάκεν – Ράγιο 2-2

Άλκμααρ – Σλόβαν 1-0

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας 0-1

Σάμροκ Ρόβερς – Τσέλιε 0-2

Μάιντς – Ζρίνκσι 1-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Λεχ Πόζναν 2-1

Σίγκμα – Ρακόβ 1-1

Σαμσουνσπόρ – Ντιναμό Κιέβου 3-0

Κραϊόβα – Νόα 1-1

Χάμρουν Σπάρτανς – Λοζάνη 0-1

Η βαθμολογία (σε 2αγ.)

Φιορεντίνα 6 ΑΕΚ Λάρνακας 6 Τσέλιε 6 Λοζάνη 6 Σαμσουνσπόρ 6 Μάιντς 6 Ρακόβ Τσεστόχοβα 4 Ράγιο Βαγεκάνο 4 Στρασμπούρ 4 Γιαγκελόνια 4 Νόα 4 ΑΕΚ 3 Ζρίνσκι Μόσταρ 3 Σπάρτα Πράγας 3 -1αγ. Λεχ Πόζναν 4 Κρίσταλ Πάλας 3 Σαχτάρ Ντόνετσκ 3 Λέγκια Βαρσοβίας 3 Σκεντίγια 3 Άλκμααρ 3 Λίνκολν Ρεντ Άιμπς 3 Ντρίτα 2 Χάκεν 2 Κουόπιο 2 Ομόνοια 1 Σέλμπουρν 1 Σίγκμα Όλομουτς 1 Κραϊόβα 1 Μπρέινταμπλικ 1 Ριέκα 0 -1αγ. Σλόβαν Μπρατισλ. 0 Χάμρουν Σπάρτανς 0 Σάμροκ Ρόβερς 0 Ντιναμό Κιέβου 0 Ραπίντ Βιένης 0 Αμπερντίν 0

Διαβάστε επίσης