Super League 2: Ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου | Το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10)

Μάχη κορυφής στον Α’ όμιλο της Super League 2, καθώς ο Ηρακλής υποδέχεται τη Νίκη Βόλου στο «Καυτανζόγλειο», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Super League 2
Με έξι αναμετρήσεις ξεκινάει η δράση του Σαββατοκύριακου στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ο πρωτοπόρος Ηρακλής φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου, η οποία ακολουθεί τον «γηραιό», ούσα στο -1 από την κορυφή.

Το ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής - Νίκη Βόλου, είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10) στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

  • 14:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου ACTION 24
  • 14:00 Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα
  • 15:00 Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 16
  2. Νίκη Βόλου 15
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 13
  4. Αστέρας AKTOR Β΄ 11
  5. Νέστος Χρυσούπολης 7
  6. Καβάλα 5
  7. Μακεδονικός 5
  8. ΠΑΟΚ Β' 4
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 4
  10. Καμπανιακός 4

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

  • 15:00 Ηλιούπολη – Χανιά
  • 15:00 Παναργειακός – Athens Kallithea FC
  • 15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 16
  2. Πανιώνιος 14
  3. Ολυμπιακός Β' 13
  4. Athens Kallithea 9
  5. ΓΣ Μαρκό 9
  6. Ελλάς Σύρου 8
  7. Αιγάλεω 5
  8. Χανιά 3
  9. Παναργειακός 3
  10. Ηλιούπολη 1

