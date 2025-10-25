Super League 2: Ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής – Νίκη Βόλου | Το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10)

Με έξι αναμετρήσεις ξεκινάει η δράση του Σαββατοκύριακου στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, όπου ο πρωτοπόρος Ηρακλής φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου, η οποία ακολουθεί τον «γηραιό», ούσα στο -1 από την κορυφή.

Το ντέρμπι κορυφής, Ηρακλής - Νίκη Βόλου, είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/10) στη Super League 2

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

14:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Νίκη Βόλου ACTION 24

14:00 Αστέρας Β’ AKTOR – ΠΑΣ Γιάννινα

15:00 Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 16 Νίκη Βόλου 15 Αναγέννηση Καρδίτσας 13 Αστέρας AKTOR Β΄ 11 Νέστος Χρυσούπολης 7 Καβάλα 5 Μακεδονικός 5 ΠΑΟΚ Β' 4 ΠΑΣ Γιάννινα 4 Καμπανιακός 4

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

15:00 Ηλιούπολη – Χανιά

15:00 Παναργειακός – Athens Kallithea FC

15:00 Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Καλαμάτα ΠΣ 16 Πανιώνιος 14 Ολυμπιακός Β' 13 Athens Kallithea 9 ΓΣ Μαρκό 9 Ελλάς Σύρου 8 Αιγάλεω 5 Χανιά 3 Παναργειακός 3 Ηλιούπολη 1

