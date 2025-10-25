ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3: Το «αστέρι» άξιζε και νίκησε στο Ηράκλειο

Πανάξια νίκη για τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο στάδιο του Ηρακλείου. Οι Περιστεριώτες ήταν ανώτεροι απ’ τον ΟΦΗ και επικράτησαν 3-1 κάνοντας ανατροπή. Μάλιστα σημείωσαν τρία γκολ, ενώ άλλα τόσα ακυρώθηκαν ως οφσάιντ και ήταν όλα απ’ τον Τσαντίλα.

Από λάθος του Χουτεσιώτη σε σουτ του Σαλσίδο ήρθε το 1-0, με τους Κρητικούς να χάνονται απ’ το γήπεδο στη συνέχεια. Τακτικά και αγωνιστικά ανώτερος ο Ατρόμητος, ισοφάρισε με τον Γιουμπιτάνα, ο Καραμάνης έδωσε προβάδισμα και ο Οζέγκοβιτς διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Ατρόμητος με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκε στους 9 βαθμούς και άφησε τον ΟΦΗ στους 6. Μαζί με την εσωστρέφεια, καθώς υπήρξαν αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους των κρητικών μαζί με υβριστικά συνθήματα κατά Ράσταβατς.

Το ματς άρχισε με δύο γκολ του Τσαντίλα που ακυρώθηκαν ως οφσάιντ. Στο 10’ και στο 14’ ο επιθετικός των φιλοξενούμενων αποδείχθηκε οφσάιντ και στις δύο περιπτώσεις ο βοηθός σήκωσε τη σημαία με την απόφαση να επιβεβαιώνεται από το ημιαυτόματο.

Κι ενώ τα γκολ του Ατρόμητου δεν μετρούσαν, στο 15’ ο ΟΦΗ σκόραρε με το τέρμα να μετρά κανονικά. Ο Σαλσέδο έγινε κάτοχος μακριά απ’ την περιοχή, επιχείρησε σουτ με τον Χουτεσιώτη να χάνει την μπάλα και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0!

Στο 34’ η ομάδα του Περιστερίου ισοφάρισε με τον Μπάκου να βρίσκει τον Γιουμπιτάνα κι αυτός με ωραίο τελείωμα εντός περιοχής έκανε το 1-1!

Οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το δεύτερο γκολ, όμως στο 41’ ο Σενγκέλια αστόχησε από πολύ κοντά προ κενής εστίας.

Ο Ατρόμητος απείλησε με τον Μουντέ στο 55’, ο οποίος είδε την προσπάθειά του να καταλήγει στο δοκάρι και να φεύγει άουτ.

Ο Τσαντίλας στο 61’ έκανε… χατ τρικ στα γκολ οφσάιντ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ήταν εκτεθειμένος φεύγοντας στην πλάτη της άμυνας και σωστά ακυρώθηκε το τέρμα που πέτυχε.

Δέκα λεπτά μετά, ο Οζέγκοβιτς έφυγε στο χώρο, γύρισε ωραία την μπάλα και ο Καραμάνης στην κενή εστία έκανε το 1-2!

Το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ αρχικά. Η φάση έκανε αρκετά λεπτά να ελεγχθεί, καθώς υπήρχε πρόβλημα με το ημιαυτόματο και χρειάστηκε να τοποθετηθούν οι γραμμές χειροκίνητα. Τελικά το τέρμα μέτρησε για το προβάδισμα των φιλοξενούμενων.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ατρόμητος αναπτύχθηκε ωραία, η μπάλα από δεξιά έφτασε στον Οζέγκοβιτς που με προβολή έκανε το 1-3!

Το τριπλό σφύριγμα έφερε πανηγυρισμούς για τον Ατρόμητο και γιούχα για τους γηπεδούχους.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Μαρινάκης, Νους – Μίχορλ, Καραμάνης.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λούις, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης (68’ Βούκοτιτς), Νέιρα (81’ Ράκονιατς), Νους, Σενγκέλια (58’ Φούντας), Σαλσίδο (81’ Θεοδοσουλάκης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (88’ Τσιγγάρας), Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσαντίλας (65’ Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσακμάκης, Μανσούρ (68’ Καραμάνης), Μουτουσάμι.