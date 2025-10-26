Πανιώνιος – Καλαμάτα 1-1: Η «Μαύρη Θύελλα» έμεινε όρθια στη Νέα Σμύρνη και παρέμεινε πρώτη!

Η «Μαύρη Θύελλα» παρέμεινε έτσι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι ομάδες είχαν αμφότερες τις στιγμές τους στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, όμως, ο Πανιώνιος βρήκε δίχτυα μόλις στο 13ο δευτερόλεπτο, με σκόρερ τον Μωραΐτη.

Η χαρά των «κυανέρυθρων», πάντως, δεν κράτησε πολύ, καθώς η Καλαμάτα βρήκε σχετικά άμεσα το γκολ της ισοφάρισης. Συγκεκριμένα, το 1-1 έγινε από τον Μορέιρα στο 60ο λεπτό.

Στο υπόλοιπο του αγώνα, οι «κυανέρυθροι» ήταν αυτοί που πίεσαν κι είχαν δοκάρι με τον Μπελμόντ στο 62', ενώ στις καθυστερήσεις έχασαν μεγάλη διπλή ευκαιρία με τους Κολοβό και Στούπη.

Η ομάδα της Μεσσηνίας έμεινε όρθια στη Νέα Σμύρνη και διατήρησε το +2 από τους γηπεδούχους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κι οι δύο ομάδες συνεχίζουν αήττητες.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (65′ Τσαντήλας), Γιένσεν, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Μπελμόντ (80′ Κρητικός), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (46′ Γιάκοβλεφ), Μόρσεϊ (73′ Βοΐλης), Παπαγεωργίου, Μωραΐτης (80′ Κολοβός).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (89′ Λυμπεράκης), Καλουτσικίδης, Τσορνομάζ, Κατάλντι, Παμλίδης (80′ Μιράντα), Τσέλιος (74′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα, Μπρούνο Γκάμα (46′ Μπονέτο (89′ Σπυράκος)

