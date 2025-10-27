Έξαλλος ο Μπέος μετά το ΠΑΟΚ – Βόλος: «Ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Προερχόμενος από συνεχόμενα ντέρμπι και την υπερπροσπάθεια στη Γαλλία επί της Λιλ, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ενέργεια κόντρα στο Βόλο, ωστόσο βρήκε τον τρόπο να επικρατήσει με 3-0, παραμένοντας στην κορυφή της Super League.

Ο Αχιλλέας Μπέος, πάντως, είχε έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα στην Τούμπα, τα οποία εξέφρασε με ποστάρισμά του στα social media. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας από τη Μαγνησία στάθηκε ιδιαίτερα στη φάση του 47ου λεπτού, όπου ο Βόλος «φωνάζει» για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ζοάν Σάστρε στον Λάζαρο Λάμπρου.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Αχιλλέας Μπέος:

«Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα. Φτάνει πια να ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδόσφαιρο και πάντα υπέρ των μεγάλων γιατί με αυτά που συνέβησαν σήμερα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.

Αν δεν είναι πέναλτι στο Λάμπρου στο 47ο λεπτό με το αποτέλεσμα του αγώνα στο 0-0, τότε ο Βεργέτης θα έπρεπε να του δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Όσο ο για το φάουλ του Μύγα από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο τηλεοπτικος φακός μιλάει από μόνος του. Απλά ανύπαρκτο.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά παραπάνω αλλά το αφήνουμε εδώ. Ντροπή κύριε Βεργέτη και κύριε Παπαπέτρου».

