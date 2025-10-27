ΠΑΟΚ: Νέα προβλήματα για τον Λουτσέσκου - Εκτός Γιακουμάκης και Λόβρεν

Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε με επιτυχία το εμπόδιο του Βόλου για το Πρωτάθλημα και πλέον στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ (Τετάρτη 29/10, 21:30), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο πρωτοπόρος της Super League, λίγες ώρες μετά το ματς με τους Θεσσαλούς, επέστρεψε στο γήπεδο για μίνι προετοιμασία ενόψει του αγώνα με το «αλογάκι», με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να έχει ευχάριστα μα και δυσάρεστα μαντάτα.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Μαντί Καμαρά και Ζόαν Σάστρε υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Ισπανός πλάγιος αμυντικός ένιωσε ενοχλήσεις μετά το παιχνίδι με το Βόλο και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου στην προπόνηση της Τρίτης (28/10).

Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Γιώργος Γιακουμάκης έμειναν εκτός λόγω ίωσης. Αμφότεροι, μάλιστα, έγιναν αλλαγή στο χθεσινό (26/10) παιχνίδι.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Χατσίδης έκανε ατομικό στο γήπεδο, ενώ ο Τόμας Κεντζιόρα επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα, έπειτα από το χτύπημα που είχε δεχθεί στο κεφάλι στο ματς της περασμένης Πέμπτης (23/10) κόντρα στη Λιλ.

Την Τρίτη (28/10) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 16:45.