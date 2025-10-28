Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στην 3η αγωνιστική με ΟΦΗ, Παναιτωλικό, Κηφισιά - Πρόγραμμα και μεταδόσεις

Επιστροφή στη δράση για το Κύπελλο Ελλάδας και την Τρίτη (28/10) θα διεξαχθούν οι πρώτες τρεις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Η τρίτη… στροφή του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκινά την Τρίτη (28/10) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις. Η αυλαία θα ανοίγει στις 16:00 όπου ο ΟΦΗ θα παίξει κόντρα στον Ηρακλή στην Κρήτη.

Δύο ώρες αργότερα, ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί την Ελλάδα Σύρου, ενώ η πρώτη μέρα της 3ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση της Κηφισιάς με την Athens Kallithea στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

  • 16:00 ΟΦΗ - Ηρακλής (CosmoteSport 1)
  • 18:00 Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου (CosmoteSport 2)
  • 20:00 Κηφισιά - Athens Kallithea FC (CosmoteSport 1)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

  • 15:00 Αιγάλεω - Άρης (CosmoteSport 3)
  • 15:30 Ηλιούπολη - ΑΕΚ (CosmoteSport 2)
  • 17:30 Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ (CosmoteSport 1)
  • 18:30 Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (CosmoteSport 3)
  • 19:30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (CosmoteSport 2)
  • 21:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ (CosmoteSport 1)

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

  1. Λεβαδειακός 6
  2. ΟΦΗ 6
  3. ΑΕΚ 6
  4. Άρης 6
  5. Ατρόμητος 4
  6. Βόλος ΝΠΣ 4
  7. Ελλάς Σύρου 3
  8. Ολυμπιακός 3 -1 αγ.
  9. Ηρακλής 3 -1 αγ.
  10. Παναθηναϊκός 3 -1 αγ.
  11. Κηφισιά 2
  12. ΑΕΛ 1
  13. Αστέρας AKTOR 1
  14. Μαρκό 1
  15. Καβάλα 1
  16. Παναιτωλικός 0
  17. Athens Kallithea 0
  18. Ηλιούπολη 0
  19. ΠΑΟΚ 0 -1 αγ.
  20. Αιγάλεω 0

Επόμενη αγωνιστική (4η - 2-4 Δεκεμβρίου)

  • ΑΕΚ - ΟΦΗ
  • ΑΕΛ - Ατρόμητος
  • Αστέρας AKTOR - Ηλιούπολη
  • Athens Kallithea - Καβάλα
  • Άρης - ΠΑΟΚ
  • Βόλος - Αιγάλεω
  • Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός
  • Μαρκό - Λεβαδειακός
  • Ηρακλής - Παναιτωλικός
  • Παναθηναϊκός - Κηφισιά

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase κάθε σύλλογος θα δώσει 4 αναμετρήσεις, δύο εντός έδρας και δύο εκτός έδρας με τους τέσσερις αντιπάλους να προέρχονται από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι βαθμοί θα υπολογίζονται σε ενιαίο πίνακα, όπως γίνεται και στα Κύπελλα Ευρώπης, από την περσινή σεζόν.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις θα πάρουν απ’ ευθείας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Αυτές που θα βρεθούν από την έως την 12η θέση θα δώσουν μονούς αγώνες play offs με τις ομάδες που τερμάτισαν πιο ψηλά στην ενιαία βαθμολογία να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

  • 1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο
  • 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο
  • 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο
  • 4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των play offs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

  • 1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
  • 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
  • 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
  • 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

  • 1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου
    προημιτελικού.
  • 2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Τελικός

Ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

