Εθνική Ελλάδας: Στη Νέων ο 18χρονος Ράγιαν Ογεμπάντε της Γουέστ Χαμ - Ποιος είναι ο Ελληνονιγηριανός

Το διεθνές scouting πρόγραμμα της ΕΠΟ, που στο παρελθόν έφερε στην Εθνική παίκτες όπως ο αείμνηστος Τζορτζ Μπάλντοκ και ο Νόα Άλεν, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, εντοπίζοντας νέα υποσχόμενα ταλέντα με ελληνικές ρίζες ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΑΜΠΕ, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας έχουν εντοπίσει στη Γουέστ Χαμ τον 18χρονο Ράγιαν Ογεμπάντε, ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις και αναμένεται να κληθεί άμεσα στην Εθνική Νέων για τους επερχόμενους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026.

Ποιος είναι ο Ράγιαν Ογεμπάντε

Ο Ογεμπάντε γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 2007, από Ελληνίδα μητέρα και Νιγηριανό πατέρα, και μιλάει άπταιστα ελληνικά. Από τα 14 του χρόνια ανήκει στη Γουέστ Χαμ, στην οποία έχει ξεχωρίσει για την ωριμότητα και την πληρότητα του παιχνιδιού του.

Αριστεροπόδαρος αμυντικός με μεγάλη ευχέρεια στο να αγωνίζεται τόσο ως στόπερ όσο και ως αριστερός φουλ μπακ, ο Ογεμπάντε θεωρείται από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ της αγγλικής ομάδας.

Έχει ήδη αγωνιστεί με την Εθνική Αγγλίας Κ15, ενώ πέρσι ήταν αρχηγός της Κ18 της Γουέστ Χαμ, που κατέκτησε το Premier League Cup U18. Η φετινή σεζόν τον βρήκε να προβιβάζεται στην Κ21, όπου αντιμετωπίζει τις αντίστοιχες ομάδες όλων των συλλόγων της Premier League.

https://www.instagram.com/reel/C3U2Oz8NnES/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη πέντε συμμετοχές στις επτά πρώτες αγωνιστικές της Premier League 2, όλες στη θέση του αριστερού μπακ, κάτι που δείχνει πως εκεί τον υπολογίζει τόσο η ομάδα του όσο και η ΕΠΟ για την εθνική Νέων.

Ετοιμάζεται για δράση με την Εθνική Νέων

Η Εθνική Νέων ρίχνεται στη μάχη της Α’ φάσης των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026 στα μέσα Νοεμβρίου, σε όμιλο που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία, το Λιχτενστάιν και την οικοδέσποινα Τουρκία, με στόχο την πρόκριση στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Η παρουσία του Ογεμπάντε στο ρόστερ της Εθνικής θεωρείται ιδιαιτέρως πιθανή, καθώς το προφίλ του ταιριάζει στις ανάγκες της ομάδας και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του διεθνούς προγράμματος ανίχνευσης ταλέντων της ΕΠΟ.

