Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (01/11): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – Άρης και Βόλος – Παναθηναϊκός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (01/11).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
11:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πρωτέας Βούλας - Νέα Ιωνία
Α1 Basketball League Γυναικών
13:30
Novasports Premier League
Premier League Kick-off
10η αγωνιστική
13:30
Novasports Extra 4
WTA 250 2025
Τσενάι, Ημιτελικοί
13:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Βόλος ΝΠΣ - Α.Σ. Βόλος 2004
Ποδόσφαιρο
14:00
Action 24
Athens Kallithea FC – Μαρκό
Greek Super League 2 2025-2026
14:30
Novasports 5HD
WTA Finals
Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 1η Μέρα
14:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Τουρκ Τέλεκομ – Γαλατασαράι
Turkish Basketball Super League 2025-26
14:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Λέστερ – Μπλάκμπερν
Sky Bet EFL Championship 2025-26
15:00
Novasports 1HD
Βιγιαρεάλ - Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga EA Sports 2025/26
15:00
Mega News
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Α1 Γυναικών
15:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι (1ος Ημιτελικός)
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ουντινέζε – Αταλάντα
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ Sports 1
Κολοσσός – Πανιώνιος
Stoiximan GBL
16:00
ΕΡΤ World
Περιστέρι – ΑΕΚ
Stoiximan GBL
16:30
Novasports Extra 3
Χάιντενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 2
Ζανκτ Πάουλι – Γκλάντμπαχ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 1
Μάιντς - Βέρντερ Βρέμης
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports 6HD
Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Λειψία – Στουτγκάρδη
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 4
Ουνιόν Βερολίνου – Φράιμπουργκ
Bundesliga 2025/26
17:00
Novasports Premier League
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Κρίσταλ Πάλας – Μπρέντφορντ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports News
Φούλαμ – Γουλβς
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 5HD
WTA Finals
Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 1η Μέρα
17:00
Novasports 4HD
Μπράιτον – Λιντς
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 2HD
Μπέρνλι – Άρσεναλ
Premier League 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 5 HD
ΚΠΡ – Ίπσουιτς
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Ατλέτικο Μαδρίτης – Σεβίλλη
La Liga EA Sports 2025/26
18:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Παρίσι (2ος Ημιτελικός)
18:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός
Stoiximan Super League 2025-26
18:15
ΕΡΤ Sports 2
Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola - Καρδίτσα Ιαπωνική
Stoiximan GBL
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Άρης – ΠΑΟΚ
Stoiximan GBL
19:00
Novasports 5HD
WTA Finals
Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 1η Μέρα
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Νάπολι – Κόμο
Serie A 2025-26
19:20
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA on Fire 2025-26 Ε1
Μπάσκετ
19:30
Novasports Premier League
Τότεναμ – Τσέλσι
Premier League 2025/26
19:30
Novasports Prime
Ατρόμητος – Κηφισιά
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
Novasports 3HD
Μπάγερν Μονάχου – Λεβερκούζεν
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Αλ Νασρ - Αλ Φάιχα
Roshn Saudi League 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Μάδεργουελ - Σεντ Μίρεν
Premier Sports Cup 2025-26
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός – Φλοίσβος
Volley League Ανδρών 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ρίο Άβε – Εστορίλ
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ολυμπιακός – Άρης
Stoiximan Super League 2025-26
20:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΓΣΣ
Α1 Γυναικών Volley League
21:00
Novasports 5HD
WTA Finals
Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 1η Μέρα
21:00
Novasports 2HD
Φέγενορντ – Φόλενταμ
Eredivisie 2025/26
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Τρεντίνο - Βίρτους Μπολόνια
Lega Basket Serie A 2025-26
21:30
Novasports Start
Ντάρμσταντ - Αρμίνια Μπίλεφελντ
Bundesliga 2 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Κρεμονέζε – Γιουβέντους
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Λίβερπουλ - Άστον Βίλα
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Oktagon 2025
79 (Τσεχία, Μπρνο)
22:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Βιτόρια Γκιμαράες – Μπενφίκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Σακραμέντο Κινγκς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
01:00
COSMOTE SPORT 6 HD
UFC Fight Night 2025
Στιβ Γκαρσία - Ντέιβιντ Ονάμα