Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Τον έσωσαν Τζολάκης και Ροντινέι και τον έστειλαν στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Ποντένσε και Ταρέμι, αλλά ο Άρης μείωσε μετά το πέναλτι και την αποβολή του Μάντσα, χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες για την ισοφάριση.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Τον έσωσαν Τζολάκης και Ροντινέι και τον έστειλαν στην κορυφή
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα γκολ των Ντάνιελ Ποντένσε (49’) και Μεχντί Ταρέμι (60’) έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αφενός είχε την τύχη με το μέρος της, αφετέρου κατάφερε να αντέξει με παίκτη λιγότερο στο τελευταίο 20λεπτο, λόγω της αποβολής του Γκουστάβο Μάνσα (73’).

Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν με το πέναλτι του Λορέν Μορόν (74’) και έχασαν τεράστιες ευκαιρίες για να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά βρήκαν μπροστά τους, τον Τζολάκη και τον Ροντινέι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό, με τους γηπεδούχους να πιέζουν ψηλά και τους φιλοξενούμενους να αναζητούν αντεπιθέσεις στους κενούς χώρους – όπως έγινε στο 5’ με το γύρισμα του Φρέντρικ Γένσεν από τα δεξιά, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια προ του Λορέν Μορόν. Ανάλογο σκηνικό εκτυλίχθηκε επτά λεπτά αργότερα στην απέναντι εστία, με τον Γιώργο Αθανασιάδη να απομακρύνει το γύρισμα του Ποντένσε και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αστοχεί με το κεφάλι στην εξέλιξη της φάσης.

Παρά το 71%-29% στην κατοχή μπάλας ως το ημίωρο, οι «ερυθρόλευκοι» ευκαιρίες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν. Από εκεί και μετά κι ως το τέλος του πρώτου μέρους, οι «κίτρινοι», με ενισχυμένη τη μεσαία γραμμή, κατάφεραν να κυκλοφορήσουν καλύτερα την μπάλα, έχοντας μάλιστα κι ένα μακρινό σουτ του Πιόνε Σίστο στο 40’, το οποίο μπλόκαρε στη δεξιά γωνία του ο Τζολάκης.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με σπουδαία φάση για τον Άρη. Ο Γένσεν έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Άλβαρο Τεχέρο που σούταρε, κόντρα στον Μάνσα, με την μπάλα να σταματάει στην αριστερή δοκό της εστίας του Τζολάκη. Κι αφού δεν έγινε το 0-1, ήρθε το 1-0, τρία λεπτά αργότερα.

Από απομάκρυνση των γηπεδούχων, ο Ελ Κααμπί «έσπασε» αριστερά στον Ποντένσε, ο Πορτογάλος εξτρέμ διέσχισε το μισό γήπεδο και με δεξί σουτ νίκησε Γένσεν και Αθανασιάδη για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν. Ο Τεχέρο στο 54’ δεν μπόρεσε να γυρίσει στον αφύλακτο Ούρος Ράτσιτς που ήταν στη μικρή περιοχή ενώ στο επόμενο λεπτό, από το λάθος γύρισμα του Χρήστου Μουζακίτη, ο Σίστο πήρε την μπάλα και προχώρησε αλλά καθυστέρησε υπερβολικά να πλασάρει με αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Κοστίνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» τελικά ήταν αυτοί που βρήκαν πάλι δίχτυα, με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Τεχέρο δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα, ο Ποντένσε σούταρε, ο Αθανασιάδης απέκρουσε, αλλά η μπάλα έφτασε στον Πορτογάλο εξτρέμ που συνεργάστηκε με τον Ταρέμι, για να κάνει με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή ο Ιρανός το 2-0. Όπως ήταν λογικό, το παιχνίδι έγινε πιο ανοιχτό.

Στο 69’, ο Ολιμπίου Μορουτσάν έκανε ωραία ενέργεια έξω από την περιοχή και πάσαρε στον Μόντσου Ροντρίγκεθ, αλλά το σουτ του Ισπανού μέσου έδιωξε σε κόρνερ ο Τζολάκης. Δυο λεπτά αργότερα, χάλασαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Μόντσου «τσίμπησε» την μπάλα πάνω από την αντίπαλη άμυνα, ο Μάνσα με το δεξί χέρι «γκρέμισε» τον Νόα Σούντμπεργκ – πέναλτι και αποβολή για τον Βραζιλιάνο στόπερ του Ολυμπιακού.

Με εκτέλεση «α λα Πανένκα», ο Μορόν μείωσε σε 2-1, δίνοντας άλλο ενδιαφέρον στο ματς. Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε όσο πιο επιθετική γίνεται την ομάδα του που πλησίασε στο 83’ στην ισοφάριση. Από σέντρα του Μιχάλη Παναγίδη, ο Μιγκουέλ Αλφαρέλα κέρδισε την κόντρα από τον Λορέντσο Πιρόλα, αλλά με γρήγορη έξοδο ο Τζολάκης έδιωξε σε κόρνερ με το πόδι. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Άρης σπατάλησε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία.

Ο Αλφαρέλα έσπασε την παγίδα του οφσάιντ, βγήκε μόνος απέναντι στον Τζολάκη, αλλά από πλάγια δεξιά. Γύρισε στον Παναγίδη που σούταρε σε κενή, ουσιαστικά, εστία, όμως ο Ροντινέι με προβολή αυτοθυσίας αποσόβησε την ισοφάριση. Ο Γένσεν, στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων, παραλίγο να σκοράρει σε λάθος εστία, ο Αθανασιάδης σταμάτησε το πλασέ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 90’+3’, με το 2-1 να μένει μέχρι τέλους.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, προσπέρασε τον ΠΑΟΚ – που αγωνίζεται την Κυριακή (2/11, 19:30) στις Σέρρες – και βελτίωσε κι άλλο την ψυχολογία του ενόψει της αναμέτρησης με την PSV (4/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Ο Άρης, από την άλλη, έμεινε για πέμπτη σερί αγωνιστική μακριά από τη νίκη (0-3-2) και βλέπει την τετράδα να απομακρύνεται.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (67’ Ροντινέι), Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Μουζακίτης (90’ Ντιόγκο), Γκαρθία (67’ Σκιπιόνι), Τσικίνιο, Ποντένσε (75’ Πιρόλα), Ταρέμι (75’ Μάρτινς), Ελ Κααμπί

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Γένσεν, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Φαντιγκά (81’ Πέρεθ), Τεχέρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (65’ Παναγίδης), Σίστο (65’ Μορουτσάν), Μορόν (81’ Αλφαρέλα).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:35ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στα Καλάβρυτα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

23:26ΥΓΕΙΑ

Οι καύσωνες συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δένδιας συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση για την 250ή επέτειο των πεζοναυτών

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Αιματηρό επεισόδιο πριν από το ντέρμπι: Πυροβολισμοί μεταξύ οπαδών της Μπεσίκτας

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση από τη δεξίωση στην Αθήνα - «Να ανεβάσουμε τη σχέση μας σε νέα ύψη»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Σεβασμός στα θύματα και στις οικογένειές τους» - Φεύγουν από τα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

22:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αλ Σάρα θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Η Συρία θα ενταχθεί στη Συμμαχία των ΗΠΑ κατά του ISIS

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Τανζανία: Η πρόεδρος κερδίζει τις εκλογές με 98%, εν μέσω βίαιων διαδηλώσεων

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την κακοποίηση της 16χρονης – Πώς συνελήφθη ο 72χρονος

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στο -10 ο Παναθηναϊκός, ανέβηκε πρώτος ο Ολυμπιακός

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Τον έσωσαν Τζολάκης και Ροντινέι και τον έστειλαν στην κορυφή

21:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Στην κορυφή με άγχος οι «ερυθρόλευκοι»

21:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 7 Νοεμβρίου

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με εκδήλωση υπερθέαμα άνοιξε τις πύλες του το εντυπωσιακό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2: Καλύτερη και νικήτρια στο Περιστέρι

21:33TRAVEL

Αράχωβα: Απόδραση πολυτέλειας με αλπικό στιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση από τη δεξίωση στην Αθήνα - «Να ανεβάσουμε τη σχέση μας σε νέα ύψη»

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Τον έσωσαν Τζολάκης και Ροντινέι και τον έστειλαν στην κορυφή

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Aπολογήθηκε στον κόσμο ο Μπενίτεθ μετά τις αποδοκιμασίες (pics)

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιος είναι ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του – Θα βάπτιζε σήμερα το παιδί του

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με εκδήλωση υπερθέαμα άνοιξε τις πύλες του το εντυπωσιακό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Σεβασμός στα θύματα και στις οικογένειές τους» - Φεύγουν από τα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ