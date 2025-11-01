Ολυμπιακός - Άρης 2-1: Τον έσωσαν Τζολάκης και Ροντινέι και τον έστειλαν στην κορυφή

Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα γκολ των Ντάνιελ Ποντένσε (49’) και Μεχντί Ταρέμι (60’) έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αφενός είχε την τύχη με το μέρος της, αφετέρου κατάφερε να αντέξει με παίκτη λιγότερο στο τελευταίο 20λεπτο, λόγω της αποβολής του Γκουστάβο Μάνσα (73’).

Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν με το πέναλτι του Λορέν Μορόν (74’) και έχασαν τεράστιες ευκαιρίες για να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά βρήκαν μπροστά τους, τον Τζολάκη και τον Ροντινέι.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό, με τους γηπεδούχους να πιέζουν ψηλά και τους φιλοξενούμενους να αναζητούν αντεπιθέσεις στους κενούς χώρους – όπως έγινε στο 5’ με το γύρισμα του Φρέντρικ Γένσεν από τα δεξιά, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια προ του Λορέν Μορόν. Ανάλογο σκηνικό εκτυλίχθηκε επτά λεπτά αργότερα στην απέναντι εστία, με τον Γιώργο Αθανασιάδη να απομακρύνει το γύρισμα του Ποντένσε και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αστοχεί με το κεφάλι στην εξέλιξη της φάσης.

Παρά το 71%-29% στην κατοχή μπάλας ως το ημίωρο, οι «ερυθρόλευκοι» ευκαιρίες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν. Από εκεί και μετά κι ως το τέλος του πρώτου μέρους, οι «κίτρινοι», με ενισχυμένη τη μεσαία γραμμή, κατάφεραν να κυκλοφορήσουν καλύτερα την μπάλα, έχοντας μάλιστα κι ένα μακρινό σουτ του Πιόνε Σίστο στο 40’, το οποίο μπλόκαρε στη δεξιά γωνία του ο Τζολάκης.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με σπουδαία φάση για τον Άρη. Ο Γένσεν έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Άλβαρο Τεχέρο που σούταρε, κόντρα στον Μάνσα, με την μπάλα να σταματάει στην αριστερή δοκό της εστίας του Τζολάκη. Κι αφού δεν έγινε το 0-1, ήρθε το 1-0, τρία λεπτά αργότερα.

Από απομάκρυνση των γηπεδούχων, ο Ελ Κααμπί «έσπασε» αριστερά στον Ποντένσε, ο Πορτογάλος εξτρέμ διέσχισε το μισό γήπεδο και με δεξί σουτ νίκησε Γένσεν και Αθανασιάδη για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν. Ο Τεχέρο στο 54’ δεν μπόρεσε να γυρίσει στον αφύλακτο Ούρος Ράτσιτς που ήταν στη μικρή περιοχή ενώ στο επόμενο λεπτό, από το λάθος γύρισμα του Χρήστου Μουζακίτη, ο Σίστο πήρε την μπάλα και προχώρησε αλλά καθυστέρησε υπερβολικά να πλασάρει με αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Κοστίνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» τελικά ήταν αυτοί που βρήκαν πάλι δίχτυα, με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Τεχέρο δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα, ο Ποντένσε σούταρε, ο Αθανασιάδης απέκρουσε, αλλά η μπάλα έφτασε στον Πορτογάλο εξτρέμ που συνεργάστηκε με τον Ταρέμι, για να κάνει με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή ο Ιρανός το 2-0. Όπως ήταν λογικό, το παιχνίδι έγινε πιο ανοιχτό.

Στο 69’, ο Ολιμπίου Μορουτσάν έκανε ωραία ενέργεια έξω από την περιοχή και πάσαρε στον Μόντσου Ροντρίγκεθ, αλλά το σουτ του Ισπανού μέσου έδιωξε σε κόρνερ ο Τζολάκης. Δυο λεπτά αργότερα, χάλασαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Μόντσου «τσίμπησε» την μπάλα πάνω από την αντίπαλη άμυνα, ο Μάνσα με το δεξί χέρι «γκρέμισε» τον Νόα Σούντμπεργκ – πέναλτι και αποβολή για τον Βραζιλιάνο στόπερ του Ολυμπιακού.

Με εκτέλεση «α λα Πανένκα», ο Μορόν μείωσε σε 2-1, δίνοντας άλλο ενδιαφέρον στο ματς. Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε όσο πιο επιθετική γίνεται την ομάδα του που πλησίασε στο 83’ στην ισοφάριση. Από σέντρα του Μιχάλη Παναγίδη, ο Μιγκουέλ Αλφαρέλα κέρδισε την κόντρα από τον Λορέντσο Πιρόλα, αλλά με γρήγορη έξοδο ο Τζολάκης έδιωξε σε κόρνερ με το πόδι. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Άρης σπατάλησε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία.

Ο Αλφαρέλα έσπασε την παγίδα του οφσάιντ, βγήκε μόνος απέναντι στον Τζολάκη, αλλά από πλάγια δεξιά. Γύρισε στον Παναγίδη που σούταρε σε κενή, ουσιαστικά, εστία, όμως ο Ροντινέι με προβολή αυτοθυσίας αποσόβησε την ισοφάριση. Ο Γένσεν, στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων, παραλίγο να σκοράρει σε λάθος εστία, ο Αθανασιάδης σταμάτησε το πλασέ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 90’+3’, με το 2-1 να μένει μέχρι τέλους.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, προσπέρασε τον ΠΑΟΚ – που αγωνίζεται την Κυριακή (2/11, 19:30) στις Σέρρες – και βελτίωσε κι άλλο την ψυχολογία του ενόψει της αναμέτρησης με την PSV (4/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Ο Άρης, από την άλλη, έμεινε για πέμπτη σερί αγωνιστική μακριά από τη νίκη (0-3-2) και βλέπει την τετράδα να απομακρύνεται.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (67’ Ροντινέι), Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Μουζακίτης (90’ Ντιόγκο), Γκαρθία (67’ Σκιπιόνι), Τσικίνιο, Ποντένσε (75’ Πιρόλα), Ταρέμι (75’ Μάρτινς), Ελ Κααμπί

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Γένσεν, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Μόντσου, Φαντιγκά (81’ Πέρεθ), Τεχέρο, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (65’ Παναγίδης), Σίστο (65’ Μορουτσάν), Μορόν (81’ Αλφαρέλα).