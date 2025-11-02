LIVE ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για τη Super League

Η «Ένωση» υποδέχεται την ομάδα του Αγρινίου, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα.

Οι δύο ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έριξαν την ΑΕΚ στην τρίτη θέση και η αναιμική νίκη επί της Ηλιούπολης (1-0 στο 90’+6’) δεν ήταν δυνατό να βελτιώσει ιδιαίτερα το κλίμα. Το ματς με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι «πονηρό», αφενός επειδή ακολουθεί το παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς (Πέμπτη 6/11, 19:45, OPAP Arena) για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, αφετέρου επειδή τα «καναρίνια», με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, έβαλαν από τέσσερα γκολ σε ΟΦΗ (4-2) και Ελλάς Σύρου (4-1) και απέσπασαν ισοπαλία από τη δυνατή Κηφισιά (1-1).

Η ιστορία των αναμετρήσεων τους ξεκίνησε το 1975-76 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να επικρατεί με 4-0 (16’ Δέδες, 20’ Βάγκνερ, 35’ Δέδες, 79’ Παπαϊωάννου). Με το ίδιο σκορ (4-0) επικράτησε και την επόμενη σεζόν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας η ΑΕΚ, χάρη σε δύο γκολ του Νικολούδη, ενώ από ένα σημείωσαν οι Παπαδόπουλος, Αρδίζογλου. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις και οι τρεις τελευταίες τους είναι οι μόνες που έχουν διεξαχθεί στη φυσική έδρα της ΑΕΚ. Δηλαδή, μόνο τα πέντε από τα 13 παιχνίδια τους έχουν γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

