Super League Βαθμολογία: Στο -10 ο Παναθηναϊκός, ανέβηκε πρώτος ο Ολυμπιακός

Το… πρώτο πιάτο της 9ης αγωνιστικής στη Super League, βρίσκει κερδισμένο τον Ολυμπιακό και μεγάλο χαμένο τον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» με τη νίκη τους επί του Άρη ανέβηκαν στην πρώτη θέση με 22 βαθμούς, στο +2 από τον ΠΑΟΚ που έχει ματς λιγότερο.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν στο Βόλο, με αποτέλεσμα η ομάδα της Μαγνησίας να είναι μόνη τέταρτη πλέον (15 βαθμούς) και το «τριφύλλι» να βρίσκεται στην 8η θέση με 12 βαθμούς και ματς λιγότερο. Η ομάδα του Μπενίτεθ είναι πλέον στο -10 από την κορυφή.

Στους 12 βαθμούς πλέον και η Κηφισιά, πέρα από τους Παναθηναϊκό, Άρη και Λεβαδειακό. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε του Ατρόμητου και ανέβηκε στη βαθμολογία συνεχίζοντας την εξαιρετική της πορεία.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα κυριακάτικα ματς με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται στην έδρα του Πανσερραϊκού, την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναιτωλικό και την ΑΕΛ τον Λεβαδειακό.

SUPER LEAGUE – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1

19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – ΟΦΗ Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (9αγ.)

2. Π.Α.Ο.Κ. 20

3. Α.Ε.Κ. 16

4. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15 (9αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12

6. ΑΡΗΣ 12 (9αγ.)

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 12 (9αγ.)

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9 (9αγ.)

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8

11. Α.Ε.Λ. 7

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

13. Ο.Φ.Η. 3 (7αγ.)

14. ASTERAS AKTOR 3