Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5: «Σίφουνας» στις Σέρρες και επιστροφή στην κορυφή

Πεντάρα στον Πανσερραϊκό, έκτη σερί νίκη για τον ΠΑΟΚ και μοναξιά της κορυφής για ακόμη μια αγωνιστική. Ο «δικέφαλος» πέρασε από τις Σέρρες χωρίς προβλήματα, δίχως να απειληθεί σε κανένα σημείο του ματς και το τελικό 5-0 τα λέει όλα για την αυτοπεποίθηση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας του Λουτσέσκου.

Τα πάντα έγιναν εύκολα απ’ το αυτογκόλ που ήρθε μόλις στο 3ο λεπτό και η συνέχεια στο… εντός έδρας – σύμφωνα με τον κόσμο που είχε στην εξέδρα – ματς του ΠΑΟΚ, έγινε απλή. Το δεύτερο τέρμα ήρθε νωρίς κι αυτό, οπότε η συνέχεια έμοιαζε τυπική διαδικασία. Και τη χάρηκαν οι φιλοξενούμενοι με τρία πανέμορφα γκολ στο δεύτερο μέρος.

Έτσι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 23 βαθμούς και είναι μόνος πρώτος, ενώ ο Πανσερραϊκός έμεινε στους 5 και είναι τρίτος απ’ το τέλος.

Η αναμέτρηση άρχισε με… αυτογκόλ απ’ τα αποδυτήρια. Στο 3’ ο ΠΑΟΚ έφυγε στην αντεπίθεση με Τάισον και Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος έκανε το γύρισμα και ο Καρασαλίδης άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1!

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ορμή τους έχοντας και την ψυχολογία πλέον. Στο 16’ έφτασαν και σε δεύτερο γκολ όταν ο Τσάλοβ με τον Κωνσταντέλια συνδυάστηκαν, η μπάλα έφτασε στον Τέιλορ που έκανε το γύρισμα και ο Οζντόεφ με σουτ έκανε το 0-2!

Στο δεύτερο τέρμα του «δικέφαλου» υπήρξε πεντάλεπτη καθυστέρηση ελέγχου της φάσης, για το αν ήταν ή όχι οφσάιντ ο Τέιλορ. Τελικά διαπιστώθηκε πως ο παίκτης καλύπτεται και ο Τζήλος έδειξε σέντρα στο 21’.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει το ματς και τους γηπεδούχους να μην απειλούν. Μέχρι το 44’ όταν και απ’ το πουθενά σχεδόν, παραλίγο να σκοράρουν οι Σερραίοι. Ολιγωρία στην άμυνα του «δικέφαλου», ο Μάρας την εκμεταλλεύτηκε, πετάχτηκε και πλάσαρε, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Παβλένκα.

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από κόρνερ ο Κωνσταντέλιας έστρωσε στα όρια της περιοχής στον Μιχαηλίδη, με το σουτ του Έλληνα αμυντικού να το διώχνει σε κόρνερ ο Τιναλίνι.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τους φιλοξενούμενους να είναι κάπως χαλαροί, γεγονός που εκνεύρισε τον Λουτσέσκου. Ο Πανσερραϊκός είχε όρεξη και δοκίμασε να πιέσει. Ο Γκελασβίλι στο 52’ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στην αμέσως επόμενη φάση από κόρνερ ο Ίβαν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Οι Θεσσαλονικείς ξαναπήραν τα ηνία του ματς και στο 73’ βρήκαν το τρίτο τους γκολ. Ο Ιβανούσετς από δεξιά στην περιοχή έκανε ωραία κίνηση, βρήκε ωραία τον Οζντόεφ που σούταρε απ’ το ύψος του πέναλτι για το 0-3!

Ο Τέιλορ στο 78’ έκανε επικίνδυνο γύρισμα, με τον Τιναλίνι να διώχνει με τα πόδια. Τελικά το τέταρτο γκολ ήρθε στο 81’. Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε την κόντρα για τον Τάισον, ο Βραζιλιάνος γύρισε στον Γιακουμάκη που με άνεση έκανε το 0-4!

Ο ΠΑΟΚ δε σταμάτησε εκεί. Ο Μπιάνκο στο 89’ πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, «ζύγισε» το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το ομορφότερο τέρμα της βραδιάς που έκανε το 0-5!

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Κίτρινες: -

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Μπάτσι): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Καλίνιν (76' Τσαούσης), Δοϊρανλής (64' Ομεόνγκα), Γκιγιαμέ, Μπρουκς, Μπανζάκι (65' Μασκανάκης), Ιβάν (76' Αντρέ), Μαράς

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (76' Μπιάνκο), Οζντόεφ (82' Θυμιάνης), Ντεσπόντοφ (69' Ιβάνουσετς), Τάισον (82' Μπέρδος), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (69' Γιακουμάκης)