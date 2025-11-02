Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5: «Σίφουνας» στις Σέρρες και επιστροφή στην κορυφή

Συνέχεια στο νικηφόρο σερί έδωσε ο «δικέφαλος» που δεν ήταν σαρωτικός απέναντι στον Πανσερραϊκό και επανήλθε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με τεσσάρα – Δύο γκολ ο Οζντόεφ, ένα Γιακουμάκης και Μπιάνκο – Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ Καρασαλίδη.

Newsbomb

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5: «Σίφουνας» στις Σέρρες και επιστροφή στην κορυφή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πεντάρα στον Πανσερραϊκό, έκτη σερί νίκη για τον ΠΑΟΚ και μοναξιά της κορυφής για ακόμη μια αγωνιστική. Ο «δικέφαλος» πέρασε από τις Σέρρες χωρίς προβλήματα, δίχως να απειληθεί σε κανένα σημείο του ματς και το τελικό 5-0 τα λέει όλα για την αυτοπεποίθηση και την αποτελεσματικότητα της ομάδας του Λουτσέσκου.

Τα πάντα έγιναν εύκολα απ’ το αυτογκόλ που ήρθε μόλις στο 3ο λεπτό και η συνέχεια στο… εντός έδρας – σύμφωνα με τον κόσμο που είχε στην εξέδρα – ματς του ΠΑΟΚ, έγινε απλή. Το δεύτερο τέρμα ήρθε νωρίς κι αυτό, οπότε η συνέχεια έμοιαζε τυπική διαδικασία. Και τη χάρηκαν οι φιλοξενούμενοι με τρία πανέμορφα γκολ στο δεύτερο μέρος.

Έτσι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 23 βαθμούς και είναι μόνος πρώτος, ενώ ο Πανσερραϊκός έμεινε στους 5 και είναι τρίτος απ’ το τέλος.

Η αναμέτρηση άρχισε με… αυτογκόλ απ’ τα αποδυτήρια. Στο 3’ ο ΠΑΟΚ έφυγε στην αντεπίθεση με Τάισον και Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος έκανε το γύρισμα και ο Καρασαλίδης άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1!

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ορμή τους έχοντας και την ψυχολογία πλέον. Στο 16’ έφτασαν και σε δεύτερο γκολ όταν ο Τσάλοβ με τον Κωνσταντέλια συνδυάστηκαν, η μπάλα έφτασε στον Τέιλορ που έκανε το γύρισμα και ο Οζντόεφ με σουτ έκανε το 0-2!

Στο δεύτερο τέρμα του «δικέφαλου» υπήρξε πεντάλεπτη καθυστέρηση ελέγχου της φάσης, για το αν ήταν ή όχι οφσάιντ ο Τέιλορ. Τελικά διαπιστώθηκε πως ο παίκτης καλύπτεται και ο Τζήλος έδειξε σέντρα στο 21’.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει το ματς και τους γηπεδούχους να μην απειλούν. Μέχρι το 44’ όταν και απ’ το πουθενά σχεδόν, παραλίγο να σκοράρουν οι Σερραίοι. Ολιγωρία στην άμυνα του «δικέφαλου», ο Μάρας την εκμεταλλεύτηκε, πετάχτηκε και πλάσαρε, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Παβλένκα.

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων μετά από κόρνερ ο Κωνσταντέλιας έστρωσε στα όρια της περιοχής στον Μιχαηλίδη, με το σουτ του Έλληνα αμυντικού να το διώχνει σε κόρνερ ο Τιναλίνι.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τους φιλοξενούμενους να είναι κάπως χαλαροί, γεγονός που εκνεύρισε τον Λουτσέσκου. Ο Πανσερραϊκός είχε όρεξη και δοκίμασε να πιέσει. Ο Γκελασβίλι στο 52’ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στην αμέσως επόμενη φάση από κόρνερ ο Ίβαν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Οι Θεσσαλονικείς ξαναπήραν τα ηνία του ματς και στο 73’ βρήκαν το τρίτο τους γκολ. Ο Ιβανούσετς από δεξιά στην περιοχή έκανε ωραία κίνηση, βρήκε ωραία τον Οζντόεφ που σούταρε απ’ το ύψος του πέναλτι για το 0-3!

Ο Τέιλορ στο 78’ έκανε επικίνδυνο γύρισμα, με τον Τιναλίνι να διώχνει με τα πόδια. Τελικά το τέταρτο γκολ ήρθε στο 81’. Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε την κόντρα για τον Τάισον, ο Βραζιλιάνος γύρισε στον Γιακουμάκη που με άνεση έκανε το 0-4!

Ο ΠΑΟΚ δε σταμάτησε εκεί. Ο Μπιάνκο στο 89’ πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, «ζύγισε» το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το ομορφότερο τέρμα της βραδιάς που έκανε το 0-5!

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Κίτρινες: -

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Μπάτσι): Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Καλίνιν (76' Τσαούσης), Δοϊρανλής (64' Ομεόνγκα), Γκιγιαμέ, Μπρουκς, Μπανζάκι (65' Μασκανάκης), Ιβάν (76' Αντρέ), Μαράς

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (76' Μπιάνκο), Οζντόεφ (82' Θυμιάνης), Ντεσπόντοφ (69' Ιβάνουσετς), Τάισον (82' Μπέρδος), Κωνσταντέλιας, Τσάλοφ (69' Γιακουμάκης)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:38ΚΟΣΜΟΣ

Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Ιταλικές Άλπεις: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα

22:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1,2 εκατ. χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT, σύμφωνα με την OpenAI

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναιτωλικός 0-0: Δοκάρι για την «Ένωση» που πιέζει για το γκολ!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τρεις καταγγελίες στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για μαθητή Δημοτικού

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα εμφάνιση λύκου στη Μεγάλη Παναγία – Ανήσυχοι οι κάτοικοι

21:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volleyleague: Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε περίπατο!

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σύλληψη 22χρονου Σύρου ως ύποπτου για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής ενέργειας

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύσκεψη ΥΠΕΞ ισλαμικών χωρών για τη Γάζα συγκαλεί αύριο ο Χακάν Φιντάν

21:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5: «Σίφουνας» στις Σέρρες και επιστροφή στην κορυφή

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Γιούρτσεβεν, φουλάρουν για μεταγραφή οι "πράσινοι"

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 48ωρη απεργία στην Αττική στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ παραλαμβάνει τρεις σορούς ομήρων

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα – Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρυστιανού διαψεύδει εκ νέου τα περί ίδρυσης νέου κόμματος - «Άναυδη από το περίσσιο θράσος να παρουσιάζουν ακόμη και λογότυπο!»

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μια πρέσβης στα μπουζούκια - Νέα συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άστατο το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια

20:56ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές από 3 έως 7 Νοεμβρίου – Ποιοι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που πυροβολήθηκε - Τα γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό

19:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Γιούρτσεβεν, φουλάρουν για μεταγραφή οι "πράσινοι"

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια, κλειστά τα στόματα: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στον φακό του Newsbomb

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τρεις καταγγελίες στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για μαθητή Δημοτικού

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άμα σκοτωθεί άνθρωπος, το πράγμα δεν φτιάχνει» – Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έξι εμπλεκόμενοι, δύο συλλήψεις και τρεις ακόμη καταζητούμενοι - Δίκανα, καραμπίνες και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αράχωβα: Βρέθηκαν τα όπλα της εκτέλεσης του Γιάννη Λάλα μέσα στο καμένο Ι.Χ.

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μια πρέσβης στα μπουζούκια - Νέα συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναιτωλικός 0-0: Δοκάρι για την «Ένωση» που πιέζει για το γκολ!

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα – Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη - Πέθανε η μητέρα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ