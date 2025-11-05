Υπόθεση Σούντγκρεν: Μήνυση στον Σουηδό ποδοσφαιριστή και από τον Πανσερραϊκό

Σάλο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη και του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος μιλώντας στη σειρά podcast με τίτλο Lundh στη Σουηδία, έκανε λόγο για στημένους αγώνες του Βόλου με τον Πανσερραϊκό στα περυσινά πλέι–άουτ της Super League.

Η ομάδα της Μαγνησίας γνωστοποίησε πως έχει υποβάλλει μήνυση στον Σουηδό ποδοσφαιριστή, ενώ, εκείνος απάντησε ότι «όλα όσα είπα, ήταν η αλήθεια. Αν εκείνοι θέλουν να με μηνύσουν για αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν».

Θέση πήρε και ο Πανσερραϊκός, ο οποίος μέσω επίσημης ενημέρωσής του γνωστοποίησε πως κατέθεσε μήνυση στον Ντάνιελ Σούντγκρεν για συκοφαντική δυσφήμιση, κάνοντας λόγο για δηλώσεις «καφενειακού επιπέδου» που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα, όπως αναφέρουν.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός σεβόμενη την ιστορία της και όλα όσα πρεσβεύει ως σύλλογος και κινούμενη πάντα θεσμικά, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και προτίθεται να κατάθεση και αγωγή κατά του επαγγελματία ποδοσφαιριστή κ. Ντανιέλ Σούντγκρεν, μετά τις καφενειακού τύπου δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του».