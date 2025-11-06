Champions League: Ματσάρα και 3-3 με αυτογκόλ Τζόλη στο Μπριζ – Μπαρτσελόνα

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.

Με σπουδαία ματς ολοκληρώθηκε η 4η… στροφή στη League Phase του Champions League. Το ματς της βραδιάς έγινε στο Βέλγιο, με την Κλαμπ Μπριζ να έρχεται ισόπαλη 3-3 με την Μπαρτσελόνα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν τρεις φορές και ισάριθμες ισοφάρισαν οι Καταλανοί. Το τελικό σκορ μάλιστα, διαμορφώθηκε από προσπάθεια του Γιαμάλ και αυτογκόλ του Χρήστου Τζόλη. Με τον Έλληνα να πετυχαίνει το πρώτο αυτογκόλ της καριέρας του.

Στο Μιλάνο η Ίντερ επικράτησε 2-1 της Καϊράτ Αλμάτι και συνεχίζει να έχει το απόλυτο. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έλυσε τον «γρίφο» με τη λήξη του ημιχρόνου, οι Καζάκοι αντέδρασαν, όμως ο Κάρλος Αουγκούστο υπέγραψε τη νίκη των «νερατζούρι».

Η Μάντσεστερ Σίτι με τον Χάαλαντ ορεξάτο, επικράτησε 4-1 της Ντόρτμουντ. Στο Νιούκαστλ οι «καρακάξες» επιβλήθηκαν 2-0 της Μπιλμπάο. Η Γαλατάσαραϊ επικράτησε 3-0 του Άγιαξ στην Ολλανδία, ενώ η Μπενφίκα με βασικό τον Παυλίδη έχασε από τη Λεβερκούζεν στην Πορτογαλία 1-0.

CHAMPIONS LEAGUE – LEAGUE PHASE – 4η αγωνιστική

  • Νάπολι (Ιταλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 0-0
  • Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3
    (32΄ πεν. Σάκα, 46΄,68΄ Μερίνο)
  • Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2
    (74΄ Νέβες - 4΄, 32΄ Λουίς Ντίας)
  • Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0
    (61΄ ΜακΆλιστερ)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 3-1
    (39΄ Άλβαρες, 73΄ Γκάλαχερ, 90΄+6΄ Γιορέντε - 80΄ Σάικς)
  • Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 1-1
    (35΄ Βλάχοβιτς - 12΄ Αραούζο)
  • Τότεναμ (Αγγλία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-0
    (19΄ Τζόνσον, 51΄ Οντομπέρτ, 64΄ Βαν ντε Βεν, 67΄ Παλίνια)
  • Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1
    (17΄ Ζέλσον Μαρτίνς - 90΄+3΄ Πέπι)
  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μονακό (Γαλλία) 0-1
    (43΄ Μπαλογκάν)

Τετάρτη 5/11

  • Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-2
    (29΄ Αντράντε, 39΄πεν. Γιάνκοβιτς - 16΄ Εστεβάο, 52΄ Γκαρνάτσο)
  • Πάφος (Κύπρος)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0
    (46΄ Λουκάσεν)
  • Άγιαξ (Ολλανδία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 0-3
    (59΄πεν.,66΄,78΄πεν Όσιμεν)
  • Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-1
    (65΄ Σικ)
  • Μπριζ (Βέλγιο)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3
    (6΄ Τρεζόλντι, 17΄,63΄ Φορμπς - 8΄ Τόρες, 61΄ Γιαμάλ, 77΄αυτ.
    Τζόλης)
  • Ίντερ (Ιταλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 2-1
    (45΄ Μαρτίνες, 67΄ Κάρλος Αουγκούστο - 55΄ Άραντ)
  • Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-1
    (22΄,57΄ Φόντεν, 29 Χάαλαντ, 90+1΄ Τσερκί - 72΄ Άντον)
  • Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 2-0
    (11΄ Μπερν, 49΄ Ζοέλιντον)
  • Μαρσέιγ (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 0-1
    (89΄ Σάμαρτζιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Μπάγερν 12
  2. Αρσεναλ 12
  3. Ίντερ 12
  4. Μάντσεστερ Σίτι 10
  5. Παρί Σεν Ζερμέν 9
  6. Νιούκαστλ 9
  7. Ρεάλ Μαδρίτης 9
  8. Λίβερπουλ 9
  9. Γαλατασαράι 9
  10. Τότεναμ 8
  11. Μπαρτσελόνα 7
  12. Τσέλσι 7
  13. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 7
  14. Ντόρτμουντ 7
  15. Καραμπάγκ 7
  16. Αταλάντα 7
  17. Ατλέτικο Μαδρίτης 6
  18. Αϊντχόφεν 5
  19. Μονακό 5
  20. Πάφος 5
  21. Λεβερκούζεν 5
  22. Μπριζ 4
  23. Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
  24. Νάπολι 4
  25. Μαρσέιγ 3
  26. Γιουβέντους 3
  27. Αθλέτικ Μπιλμπάο 3
  28. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3
  29. Μπόντο Γκλιμτ 2
  30. Σλάβια Πράγας 2
  31. Ολυμπιακός 2
  32. Βιγιαρεάλ 1
  33. Κοπεγχάγη 1
  34. Καϊράτ 1
  35. Μπενφίκα 0
  36. Αγιαξ 0

