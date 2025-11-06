Champions League: Ματσάρα και 3-3 με αυτογκόλ Τζόλη στο Μπριζ – Μπαρτσελόνα

Με σπουδαία ματς ολοκληρώθηκε η 4η… στροφή στη League Phase του Champions League. Το ματς της βραδιάς έγινε στο Βέλγιο, με την Κλαμπ Μπριζ να έρχεται ισόπαλη 3-3 με την Μπαρτσελόνα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν τρεις φορές και ισάριθμες ισοφάρισαν οι Καταλανοί. Το τελικό σκορ μάλιστα, διαμορφώθηκε από προσπάθεια του Γιαμάλ και αυτογκόλ του Χρήστου Τζόλη. Με τον Έλληνα να πετυχαίνει το πρώτο αυτογκόλ της καριέρας του.

Στο Μιλάνο η Ίντερ επικράτησε 2-1 της Καϊράτ Αλμάτι και συνεχίζει να έχει το απόλυτο. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έλυσε τον «γρίφο» με τη λήξη του ημιχρόνου, οι Καζάκοι αντέδρασαν, όμως ο Κάρλος Αουγκούστο υπέγραψε τη νίκη των «νερατζούρι».

Η Μάντσεστερ Σίτι με τον Χάαλαντ ορεξάτο, επικράτησε 4-1 της Ντόρτμουντ. Στο Νιούκαστλ οι «καρακάξες» επιβλήθηκαν 2-0 της Μπιλμπάο. Η Γαλατάσαραϊ επικράτησε 3-0 του Άγιαξ στην Ολλανδία, ενώ η Μπενφίκα με βασικό τον Παυλίδη έχασε από τη Λεβερκούζεν στην Πορτογαλία 1-0.

CHAMPIONS LEAGUE – LEAGUE PHASE – 4η αγωνιστική

Νάπολι (Ιταλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3

(32΄ πεν. Σάκα, 46΄,68΄ Μερίνο)

(74΄ Νέβες - 4΄, 32΄ Λουίς Ντίας)

(61΄ ΜακΆλιστερ)

(39΄ Άλβαρες, 73΄ Γκάλαχερ, 90΄+6΄ Γιορέντε - 80΄ Σάικς)

(35΄ Βλάχοβιτς - 12΄ Αραούζο)

(19΄ Τζόνσον, 51΄ Οντομπέρτ, 64΄ Βαν ντε Βεν, 67΄ Παλίνια)

(17΄ Ζέλσον Μαρτίνς - 90΄+3΄ Πέπι)

(43΄ Μπαλογκάν)

Τετάρτη 5/11

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-2

(29΄ Αντράντε, 39΄πεν. Γιάνκοβιτς - 16΄ Εστεβάο, 52΄ Γκαρνάτσο) Πάφος (Κύπρος)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

(46΄ Λουκάσεν) Άγιαξ (Ολλανδία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 0-3

(59΄πεν.,66΄,78΄πεν Όσιμεν) Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-1

(65΄ Σικ) Μπριζ (Βέλγιο)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3

(6΄ Τρεζόλντι, 17΄,63΄ Φορμπς - 8΄ Τόρες, 61΄ Γιαμάλ, 77΄αυτ. Τζόλης)

Τζόλης)

(45΄ Μαρτίνες, 67΄ Κάρλος Αουγκούστο - 55΄ Άραντ)

(22΄,57΄ Φόντεν, 29 Χάαλαντ, 90+1΄ Τσερκί - 72΄ Άντον)

(11΄ Μπερν, 49΄ Ζοέλιντον)

(89΄ Σάμαρτζιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ