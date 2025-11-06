Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Τζόκοβιτς

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (06/11).

Παναθηναϊκός
Στη Σουηδία το "τριφύλλι" για το Europa League
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, όπου αναμφίβολα ξεχωρίζουν οι τρεις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League.

Συγκεκριμένα, στις 19:45 οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Μάλμε για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3HD.

Την ίδια ώρα, αλλά για το Conference League, η ΑΕΚ θα παίξει κόντρα στην Σάμροκ Ρόβερς, με το ματς να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4HD, ενώ στις 22:00 από το Cosmote Sport 5HD θα μεταδοθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Γιουνγκ Μπόις για το Europa League.

Από εκεί και πέρα, στο κορτ του «Telekom Center Athens» επιστρέφει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα παίξει απέναντι στον Νούνο Μπόρζες για τα προημιτελικά του Hellenic Championship ATP250. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 6HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (06/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:00

Novasports 6HD

Hellenic Championship

Προημιτελικοί

14:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 6η Μέρα

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Μετς (Προημιτελικός)

16:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 6η Μέρα

17:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Μετς (Προημιτελικός)

18:00

Novasports 6HD

Hellenic Championship

Προημιτελικοί

18:00

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show 2025 -26

Ποδόσφαιρο

18:30

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 6η Μέρα

18:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Ολυμπιακός - Λας Πάλμας

CEV Champions League 2026

19:45

Novasports Start

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν

Euroleague

19:45

COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς

UEFA Conference League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 9 HD

Στουρμ Γκρατς - Νότιγχαμ Φόρεστ

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 8 HD

Ουτρέχτη – Πόρτο

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Μάιντς – Φιορεντίνα

UEFA Conference League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 6 HD

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα

UEFA Europa League 2025-26

19:45

ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD

Μάλμε – Παναθηναϊκός

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show Greek Edition 2025-26

Εκπομπή

20:00

Novasports 2HD

Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague

20:30

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 6η Μέρα

21:05

Novasports Prime

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια

Euroleague

22:00

Novasports Prime

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό

Euroleague

22:00

Novasports 6HD

Hellenic Championship

Post Court Show

22:00

Novasports 4HD

Παρί - Μπάγερν Μονάχου

Euroleague

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

ΠΑΟΚ - Γιανγκ Μπόις

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Άστον Βίλα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Λωζάνη – Ομόνοια

UEFA Conference League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ

UEFA Conference League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Στουτγκάρδη – Φέγενορντ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μπέτις – Λιόν

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρέιντζερς – Ρόμα

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show Greek Edition 2025-26

Εκπομπή

23:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

00:00

ANT1

The Football Show

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show 2025 -26

Ποδόσφαιρο

04:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Κλίπερς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

