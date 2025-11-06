Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Τζόκοβιτς

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, όπου αναμφίβολα ξεχωρίζουν οι τρεις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa League και Conference League.

Συγκεκριμένα, στις 19:45 οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Μάλμε για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3HD.

Την ίδια ώρα, αλλά για το Conference League, η ΑΕΚ θα παίξει κόντρα στην Σάμροκ Ρόβερς, με το ματς να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4HD, ενώ στις 22:00 από το Cosmote Sport 5HD θα μεταδοθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Γιουνγκ Μπόις για το Europa League.

Από εκεί και πέρα, στο κορτ του «Telekom Center Athens» επιστρέφει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα παίξει απέναντι στον Νούνο Μπόρζες για τα προημιτελικά του Hellenic Championship ATP250. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 6HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (06/11):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Προημιτελικοί 14:00 Novasports 5HD WTA Finals Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 6η Μέρα 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Προημιτελικός) 16:00 Novasports 5HD WTA Finals Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 6η Μέρα 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς (Προημιτελικός) 18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Προημιτελικοί 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show 2025 -26 Ποδόσφαιρο 18:30 Novasports 5HD WTA Finals Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Μονού - 6η Μέρα 18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ολυμπιακός - Λας Πάλμας CEV Champions League 2026 19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν Euroleague 19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς UEFA Conference League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Στουρμ Γκρατς - Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουτρέχτη – Πόρτο UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μάιντς – Φιορεντίνα UEFA Conference League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα UEFA Europa League 2025-26 19:45 ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD Μάλμε – Παναθηναϊκός UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26 Εκπομπή 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show Greek Edition 2025-26 Εκπομπή 20:00 Novasports 2HD Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague 20:30 Novasports 5HD WTA Finals Επεισόδιο: Ριάντ, Αγώνας Διπλού - 6η Μέρα 21:05 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague 21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια Euroleague 22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague 22:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show 22:00 Novasports 4HD Παρί - Μπάγερν Μονάχου Euroleague 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ - Γιανγκ Μπόις UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άστον Βίλα - Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λωζάνη – Ομόνοια UEFA Conference League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ UEFA Conference League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Φέγενορντ UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Λιόν UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Ρόμα UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26 Εκπομπή 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show Greek Edition 2025-26 Εκπομπή 23:00 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 00:00 ANT1 The Football Show Εκπομπή 00:05 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show 2025 -26 Ποδόσφαιρο 04:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Κλίπερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

