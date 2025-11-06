Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία μέχρι τη διακοπή - Ενοχλήσεις ο Έσε

Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του Ντάνι Γκαρθία και του Σαντιάγκο Έσε στην αναμέτρηση της Κυριακής (09/11) με την Κηφισιά στη Νεάπολη.

Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία μέχρι τη διακοπή - Ενοχλήσεις ο Έσε
Οι δύο μέσοι του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, με αποτέλεσμα να μην είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς με τους νεοφώτιστους, το τελευταίο πριν την τρίτη, κατά σειρά, διακοπή για τις υποχρεώσεις τω εθνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, ο Σαντιάγκο Έσε συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό και στον Πειραιά δεν θέλουν να τον πιέσουν να επιστρέψει νωρίτερα στη δράση, αφού μετά το ματς με την Κηφισιά ακολουθεί διακοπή, που θα επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του.

Κάτι ανάλογο ισχύει και με τον Ντάνι Γκαρθία, αφού ο Ισπανός αποχώρησε με πρόβλημα από το ματς με την Αϊντχόφεν. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες και η επιστροφή του αναμένεται μετά την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, στις 22 Νοεμβρίου, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο.

