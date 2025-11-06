ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε από Super League ο Ηλιόπουλος - Χωρίς Νίκολιτς και Ναλιτζή με ΟΦΗ

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στην εκδίκαση που είχε κληθεί σε απολογία, αναφορικά με την είσοδό του, χωρίς διαπίστευση, στο χορτάρι της «OPAP Arena» και την συνομιλία του με τον διαιτητή Παπαδόπουλο.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε από το αρμόδιο όργανο της Super League, ο Μάριος Ηλιόπουλος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, ενώ αντίθετα η Ένωση τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.750 ευρώ για τη συμπεριφορά των οπαδών της.

Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Απαλλάσσει την α’ εγκαλουμένη από την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την αποδιδόμενη σε βάρος του πειθαρχική παράβαση. Δέχεται ότι η α΄ εγκαλουμένη τέλεσε τις λοιπές αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750,00) ευρώ. (αγώνας της 2-11-2025 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)».

Χωρίς Νίκολιτς και Ναλιτζή με ΟΦΗ

Από εκεί και πέρα, χωρίς τον Μάρκο Νίκολιτς στην άκρη του πάγκου θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στον αγώνα της Κυριακής (09/11) με τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες, κάτι που σημαίνει πως δεν έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου της ομάδας, ενώ απών θα είναι και ο Ναλιτζής που είχε αποβληθεί στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

