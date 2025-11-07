Europa League Βαθμολογία: «Σκαρφάλωσαν» οι ελληνικές ομάδας, 10ος ο ΠΑΟΚ, 16ος ο Παναθηναϊκός

Το «διπλό» του Παναθηναϊκού στην έδρα της Μάλμε και ο… περίπατος του ΠΑΟΚ επί της Γιουνγκ Μπόις , ανέβασαν τις ελληνικές ομάδες στα μισά της League Phase του Europa League . Μετά την 4η αγωνιστική , ο «δικέφαλος» είναι 10ος με 7 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» 16οι με 6. Τη στιγμή που η οκτάδα φτάνει στους 8 βαθμούς, οπότε η… όρεξη ανοίγει για να βρεθούν εκεί οι ομάδες της χώρας μας.

