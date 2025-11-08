AEK: Με προβλήματα στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ

Η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται στο Ηράκλειο για το σημαντικό ματς με τον ΟΦΗ. Η Ένωση που θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της στο παιχνίδι της Κρήτης, δε θα έχει τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο λόγω τιμωρίας.

Τα προβλήματα όμως δε σταματούν εκεί για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν στις νίκες μετά την ισοπαλία κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς για το Conference League.

Απόντες θα είναι και οι Βίντα-Ρότα λόγω τιμωριών. Τραυματίες και εκτός αποστολής οι Ελίασον και Ζίνι, για την Ένωση που παρά τα προβλήματα θέλει πάση θυσία τη νίκη.