AEK: Με προβλήματα στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ
Βίντα, Ρότα, Ελίασον, Ζίνι και Νίκολιτς δε θα βοηθήσουν την Ένωση στο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τους κρητικούς.
Η αποστολή της ΑΕΚ βρίσκεται στο Ηράκλειο για το σημαντικό ματς με τον ΟΦΗ. Η Ένωση που θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της στο παιχνίδι της Κρήτης, δε θα έχει τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο λόγω τιμωρίας.
Τα προβλήματα όμως δε σταματούν εκεί για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν στις νίκες μετά την ισοπαλία κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς για το Conference League.
Απόντες θα είναι και οι Βίντα-Ρότα λόγω τιμωριών. Τραυματίες και εκτός αποστολής οι Ελίασον και Ζίνι, για την Ένωση που παρά τα προβλήματα θέλει πάση θυσία τη νίκη.
