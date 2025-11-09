Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, «κλέβει» την παράσταση από τους σημερινούς αγώνες της Super League. Αναμετρήσεις για την 10η αγωνιστική, πριν την τελευταία φετινή διακοπή για υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.

Το «τριφύλλι» φιλοξενεί τον «δικέφαλο», με τους γηπεδούχους να «καίγονται» για νίκη που θα τους μειώσει τη διαφορά από την κορυφή. Από την άλλη οι Θεσσαλονικείς είναι σε εκπληκτική κατάσταση με 8 σερί νίκες και θέλουν να πάρουν κομβικό αποτέλεσμα στην Αθήνα για την συνέχεια της νικηφόρας πορείας τους και τη διατήρηση της κορυφής.

Ο Μπενίτεθ δεν υπολογίζει δεδομένα στους Σάντσες, Ντέσερς, Καλάμπρια, ενώ ο Λουτσέσκου δε θα έχει τον Καμαρά. Οι δύο προπονητές δεν ανακοίνωσαν αποστολή.

Το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός που φιλοξενείται από την Κηφισιά. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν πάση θυσία τους τρεις βαθμούς απέναντι στην ομάδα του Λέτο, για να περιμένουν το βραδινό ντέρμπι με προσμονή ακόμη και να βρεθούν μόνοι πρώτοι.

Η ΑΕΚ όντας τρίτη δε θέλει να χάσει επαφή με τις πρώτες θέσεις, ειδικά απ’ τη στιγμή που υπάρχει το ματς της Λεωφόρου. Βέβαια έχει δύσκολη υποχρέωση στην Κρήτη επί του ΟΦΗ, ο οποίος παρά την επιστροφή των βαθμών έχει μείνει πίσω και θέλει αποτέλεσμα.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης υποδέχεται τον Asteras Aktor, με τις δύο ομάδες να έχουν ανάγκη βαθμούς, καθώς οι γηπεδούχοι δεν έχουν καλά αποτελέσματα τον τελευταίο καιρό, ενώ οι φιλοξενούμενοι παρά την πρώτη τους νίκη είναι ακόμη χαμηλά.

Οι ομάδες που ισοβαθμούν στην 4η θέση, έχουν διαφορετικής δυσκολίας αναμετρήσεις. Στα χαρτιά τουλάχιστον. Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό που δείχνει προβληματικός ως τώρα, ενώ ο Βόλος δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

SUPER LEAGUE – 10η αγωνιστική

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 3-0

Κυριακή 9 Νοεμβρίου

15:00 Άρης – Asteras Aktor Novasports Prime

15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός Cosmote Sport 2

17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός Novasports 2

17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

19:00 Ατρόμητος – Βόλος Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 23

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22

3. Α.Ε.Κ. 19

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15

6. ΑΡΗΣ 12

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 12

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 (8αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 (10αγ.)

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

11. Α.Ε.Λ. 7 (10αγ.)

12. ASTERAS AKTOR 6

13. Ο.Φ.Η. 6 (8αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5