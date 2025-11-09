Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3: Με δύο πέναλτι και παίκτη παραπάνω πέρασε από την Νεάπολη - Δείτε τα γκολ

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League ανέβηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 3-1 επί της Κηφισιάς για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν με γκολ του Νασιμέντο και είδαν να τους ακυρώνονται (σωστά) δύο ακόμα τέρματα.

Η Κηφισιά, όμως, αντέδρασε, ισοφάρισε με τον Παντελίδη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και έδειχνε ικανή να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Μια αυστηρή αποβολή από τον διαιτητή Βεργέτη, όμως, αλλά και δύο πέναλτι που έφεραν σωρεία διαμαρτυριών από τους γηπεδούχους (ειδικά για το δεύτερο, σε χέρι που ήταν σε φυσική θέση), έδωσε στους Πειραιώτες τη νίκη και την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας, πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (21:00).

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Οι τυπικά γηπεδούχοι ξεκίνησαν ζωηρά, με το δυνατό σουτ του Γιασέρ Λαρουτσί στο 8’, μετά την ωραία προσπάθεια του Ανδρέα Τεττέη, να περνάει δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Κωνσταντή Τζολάκη. Το παιχνίδι παρέμεινε ανοιχτό, με τον Ολυμπιακό σιγά-σιγά να προσπαθεί να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν στο 20λεπτο, όταν ο Χρήστος Μουζακίτης, έπειτα από προσπάθεια του Ντάνιελ Ποντένσε και πάσα του Τσικίνιο, έστειλε με αριστερό πλασέ την μπάλα στα δίχτυα του Μόιζες Ραμίρες. Το γκολ, όμως, έπειτα από παρέμβαση του VAR (Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Κατσικογιάννης) ακυρώθηκε, καθώς η μπάλα είχε περάσει την τελική γραμμή πριν το γύρισμα του Πορτογάλου εξτρέμ.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Ελ Κααμπί, μετά τη σέντρα του Ντιόγκο Νασιμέντο, είδε την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Η τρίτη φορά ήταν και η φαρμακερή για τους Πειραιώτες. Ο Ζέλσον Μάρτινς έδωσε στον Ροντινέι, αυτός έστρωσε στον Νασιμέντο που με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, από φάουλ του Ροντινέι, ο Παναγιώτης Ρέτσος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά κάνοντας ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Παντελίδη, αν και χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να καταλογιστεί.

Ο Παντελίδης ήταν αυτός που άλλαξε τα πράγματα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, πλασάροντας από κοντά τον Τζολάκη για το 1-1.

Δέκα λεπτά αργότερα, όμως, ο Ολυμπιακός πήρε και πάλι το προβάδισμα. Ο Λαζάρ Αμανί μάρκαρε τον Μάρτινς μέσα στην περιοχή, με τον Χρήστο Βεργέτη να δίνει πέναλτι. Ο Ελ Κααμπί ευστόχησε από την άσπρη βούλα, για το 1-2.

Στο 61’, από γύρισμα του Μάρτινς, η μπάλα έφτασε στον Ροντινέι που σούταρε, αλλά από κόντρα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της εστία του Ραμίρες κι απομακρύνθηκε. Δευτερόλεπτα αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Μαϊντάνα αντίκρισε δυο αυστηρές κίτρινες κάρτες σε διάστημα οκτώ λεπτών (54’ και 61’) αφήνοντας την Κηφισιά με παίκτη λιγότερο, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το έργο της.

Για να έρθει το τελειωτικό χτύπημα στο 69' όταν ο VAR φώναξε τον Βεργέτη κι αυτός καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Αμανί, το οποίο ωστόσο ήταν σε φυσιολογική θέση.Ο Ελ Κααμπί νίκησε εκ νέου τον Ραμίρες, φτάνοντας τα εννέα γκολ στη φετινή Super League, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι. Το σκορ θα μπορούσε να αλλάξει μόνο στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα νίκησε τον Ραμίρες, όχι όμως και το δοκάρι.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν (78’ Ντίας), Πόμπο (78’ Χουχούμης), Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα (46’ Τζίμας), Παντελίδης, Εμπό, Βιγιαφάνιες (46’ Αμανί), Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουτσί (46’ Μαϊντάνα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης (84’ Σκιπιόνι), Ντιόγκο, Τσικίνιο (84’ Γιαζίτσι), Μάρτινς (84’ Καμπελά), Ποντένσε (75’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (75’ Γιάρεμτσουκ).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ:

Το 0-1:

Το 1-1:

Το 1-2:

Το 1-3: