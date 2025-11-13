Γαλλία - Ουκρανία: Στη βαριά σκιά της «μαύρης» επετείου των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι

Η αναμέτρηση των «μπλε» απέναντι στην Ουκρανία για τα ευρωπαϊκά προκριματικά αποκτά ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο. Δέκα χρόνια μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις στο Παρίσι και στο Σεν-Ντενί, η πόλη ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά με ισχυρό συμβολισμό, σε ένα παιχνίδι που συνδυάζει το ποδόσφαιρο με τη μνήμη.

Στις 13 Νοεμβρίου 2015, 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 350 τραυματίστηκαν από τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και στο Σταντ ντε Φρανς, την ώρα που η Γαλλία έδινε φιλικό με τη Γερμανία.

Ο σημερινός ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιντιέ Ντεσάν βρισκόταν τότε στον πάγκο, και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μιλώντας για τη σημασία της ημέρας: «Θα προτιμούσα να μην αγωνιζόμασταν στις 13 Νοεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή ανήκει στη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους», τόνισε ο Γάλλος προπονητής, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό όλων των μελών της ομάδας.

Συγκίνηση, ασφάλεια και μέτρα τιμής

Η επιλογή της ημερομηνίας έχει προκαλέσει αμηχανία και συζητήσεις στη Γαλλία, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί η διεξαγωγή διεθνούς αναμέτρησης τη συγκεκριμένη ημέρα. Παράλληλα, το γεγονός ότι η αντίπαλος είναι η Ουκρανία, μια χώρα που βιώνει πόλεμο, οδήγησε τις αρχές στη λήψη ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας στο Παρίσι.

Πηγές της UEFA ανέφεραν ότι ήταν αδύνατο να αλλάξει η ημερομηνία, καθώς όλες οι ομάδες του ομίλου πρέπει να αγωνιστούν την ίδια ημέρα για λόγους ισοτιμίας, ενώ η Γαλλική Ομοσπονδία (FFF) είχε περιορισμένο περιθώριο μετακίνησης του ματς λόγω του ταξιδιού που ακολουθεί στο Αζερμπαϊτζάν.

Η επιλογή του «Παρκ ντε Πρενς» επίσης προκάλεσε ερωτήματα, με αστυνομικές πηγές να εκφράζουν ανησυχία για την επιβάρυνση των δυνάμεων ασφαλείας της πρωτεύουσας. Ωστόσο, η FFF διατήρησε την απόφασή της, επικαλούμενη αθλητικά και οικονομικά κριτήρια.

Μνήμες και συμβολισμοί

Η σημερινή ημέρα συνοδεύεται από σειρά εκδηλώσεων μνήμης. Στις 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η «Κούρσα για την Ελευθερία», με 1.700 δρομείς να περνούν από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ πριν από τη σέντρα του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα αναρτηθεί πανό με το μήνυμα «Football for Peace».

Οι παίκτες της Γαλλίας θα φορούν στη φανέλα το σήμα του «Bleuet de France», ενός ιδρύματος που στηρίζει τα θύματα τρομοκρατίας και τους τραυματίες στρατιώτες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έρανος γύρω από το γήπεδο υπέρ των οικογενειών των θυμάτων.

Στις εξέδρες θα δώσουν το «παρών» ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, ο τότε υπουργός Αθλητισμού Πατρίκ Κανέρ, καθώς και ο Σαλίμ Τουραμπάλι, ο φύλακας που απέτρεψε την είσοδο βομβιστή στο Σταντ ντε Φρανς εκείνη τη μοιραία νύχτα. Επίσης, θα παραστούν εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας και οργανώσεων στήριξης των θυμάτων.

Διχασμένες αντιδράσεις, ενωμένο μήνυμα

Η διεξαγωγή του αγώνα προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις. Ο γιος του Μανουέλ Ντίας, του οδηγού που σκοτώθηκε έξω από το Σταντ ντε Φρανς, χαρακτήρισε «περίεργη» την επιλογή της ημερομηνίας και δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Αντίθετα, η Κατρίν Μπερτράν, αντιπρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Τρομοκρατίας, δήλωσε πως το ματς αποτελεί «ένα ισχυρό σύμβολο, μια απάντηση στο μίσος».

Ο αρχηγός της Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ υπογράμμισε πως η ομάδα θα αγωνιστεί «με σκέψη στις οικογένειες που επλήγησαν», σημειώνοντας ότι «υπάρχουν πράγματα πιο σημαντικά από την πρόκριση». Ο Ντεσάν, από την πλευρά του, τόνισε: «Το καθήκον της μνήμης είναι απαραίτητο. Όμως υπάρχει και ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, πολύ σημαντικός για εμάς».

