Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

Εκπληκτικό παιχνίδι και επικράτηση ψυχής από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απέναντι στους Σκωτσέζους που... καίγονταν για το αποτέλεσμα - Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης οι σκόρερ της Εθνικής μας - Δύο δοκάρια και αποβολή στην αναμέτρηση. 

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!
Απίστευτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης», με την αποκλεισμένη Εθνική Ελλάδας να βγάζει ψυχή και να παίρνει σπουδαία νίκη. Απέναντι σε μια ομάδα όπως η Σκωτία που «καιγόταν» για αποτέλεσμα και συγχρόνως έδειξε και πάλι το δικό της σθένος, στοιχείο που τη χαρακτηρίζει. Το 3-2 ήρθε μετά από αγώνα που σίγουρα αποζημίωσε τους φίλους του ποδοσφαίρου και χαροποίησε τους Έλληνες!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε με τρία γκολ (Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης), όμως σε ένα πεντάλεπτο οι Σκωτσέζοι μείωσαν σε 3-2. Στην τελική ευθεία του ματς είχαν παίκτη παραπάνω, όμως αυτό δεν αρκούσε απέναντι στον εκπληκτικό Βλαχοδήμο.

Το ματς θα μείνει αξέχαστο στον Ανδρέα Τεττέη. Ο νεαρός άσος της Κηφισιάς (έχει αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό) έκανε ντεμπούτο αντί του τραυματία Παυλίδη και δημιούργησε το δεύτερο γκολ ενώ είχε εξαιρετική παρουσία.

Οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι και σαφώς μένει γλυκόπικρη γεύση για την Εθνική μας, καθώς θα μπορούσε και έπρεπε να είναι ακόμη στο κυνήγι στόχου και όχι να παίζει απλά για την τιμή των όπλων.

Το φιλμ του αγώνα:

7’ ΓΚΟΛ 1-0: Ο Παυλίδης βγήκε τετ α τετ με τον Γκόρντον, ο τερματοφύλακας των Σκωτσέζων έδιωξε, ο Μπακασέτας έγινε κάτοχος και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

19’ Ο Καρέτσας έκανε εξαιρετικό σουτ, όμως ο Γκόρντον ήταν σε ετοιμότητα και έσωσε την ομάδα του.

20’ Ο Τζόλης αυτή τη φορά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, χάνοντας σημαντική ευκαιρία με το σουτ που επιχείρησε.

27’ Ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, ο Γκόρντον έσωσε και πάλι τους φιλοξενούμενους διώχνοντας σε κόρνερ.

32’ Τζόλης το γύρισμα από αριστερά μέσα στην περιοχή, ο Παυλίδης προβολή στο δεύτερο δοκάρι, άουτ η μπάλα.

35’ Προβολή μετά από κόρνερ για τους Σκωτσέζους, ο Βλαχοδήμος έδιωξε τον κίνδυνο, στην πρώτη καλή στιγμή των φιλοξενούμενων.

45+1’ Ωραία κυκλοφορία για τους Σκωτσέζους, η μπάλα έφτασε στον ΜακΤομινέι που απ’ το ύψος της περιοχής σούταρε ωραία και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

45+2’ Σέντρα από αριστερά, ο ΜακΤόμινεϊ κεφαλιά πάσα, ο Άνταμς πετάχτηκε στο χώρο αλλά από κοντά έστειλε την μπάλα άουτ.

45+4’ Εξαιρετική κάθετη για τους Σκωτσέζους, ο Ντόουκ βγήκε τετ α τετ, με τον Βλαχοδήμο να τον σταματά.

53’ Λάθος του Καρέτσα με τον Κρίστι να βγαίνει τετ α τετ, γύρισε στον Άνταμς που σούταρε δύο φορές πάνω στον Καρέτσα και τον Βλαχοδήμο, χάνοντας σπουδαία ευκαιρία.

57’ ΓΚΟΛ 2-0: Ο Μπακασέτας άνοιξε στο χώρο στον Τεττέη, αυτός έφυγε στον χώρο με τη γνωστή του ταχυδύναμη, γύρισε ωραία στον Καρέτσα που σούταρε με τη μία στα δίχτυα!

61’ Εξαιρετική ενέργεια του Τεττέη, σουτ, με τον Γκόρντον να σώζει την Σκωτία διώχνοντας σε κόρνερ.

62’ Κόρνερ του Μπακασέτα, ο Κουλιεράκης πήρε την κεφαλιά στο δοκάρι, στην επαναφορά ο Τεττέη σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

63’ ΓΚΟΛ 3-0: Ο Τζόλης έγινε κάτοχος στον άξονα έξω απ’ την περιοχή, σούταρε εκπληκτικά και νίκησε τον Γκόρντον σημειώνοντας πανέμορφο τέρμα!

65’ Γκολ 3-1: Ο ΜακΓκιν από αριστερά ίσως να έκανε φάουλ στον Βαγιαννίδη, γύρισε ωραία στον Ντόουκ που από κοντά μείωσε το σκορ.

70’ Γκολ 3-2: Ο Ρόμπερτσον έκανε εξαιρετική σέντερ από αριστερά, ο Κρίστι μόνος του πήρε την κεφαλιά στα δίχτυα.

73’ Λάθος του Κουλιεράκη, οι Σκωτσέζοι στην περιοχή με τον Άνταμς να γυρίζει στον Κρίστι και τον Βλαχοδήμο να σώζει με εντυπωσιακή επέμβαση.

79’ Ο ΜακΤόμινεϊ έκανε εξαιρετική ενέργεια, σούταρε, με τον Βλαχοδήμο να αντιδρά και πάλι εξαιρετικά.

84’ Κόκκινη κάρτα στον Μπακασέτα, με δεύτερη κίτρινη μετά το μαρκάρισμά του στον Φέργκιουσον.

90+2’ Ο ΜακΓκιν μπήκε στην περιοχή και γύρισε, με τον Βλαχοδήμο να βρίσκει σωτήρια την μπάλα με το πόδι και να μην επιτρέπει να σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι.


Διαιτητής: Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)

Κίτρινες: 66’ Μπακασέτας - 10’ Φέργκιουσον, 30’ ΜακΓκιν, 82’ Σούταρ

Αποβολές: 84’ Μπακασέτας (2η κίτρινη)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (90’ Χατζηδιάκος), Τζόλης (90’ Κωστούλας), Καρέτσας (75’ Μασούρας), Μπακασέτας, Παυλίδης (43’ λ.τρ. Τεττέη).

ΣΚΩΤΙΑ (Στηβ Κλαρκ): Γκόρντον, Χίκεϊ (75’ ΜακΚένα), Σούταρ, Χάνλεϊ (75’ Ράλστον), Ρόμπερτσον, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Κρίστι (82’ Ντάικς), ΜακΤόμινεϊ, Ντόουκ (87’ Χερστ), Άνταμς (82’ Σάνκλαντ).

