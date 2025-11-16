Εθνική Ελλάδας: «Μαμά τα καταφέραμε» - Το συγκινητικό μήνυμα του Τεττέη για το ντεμπούτο του

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε ένα πολύ συγκινητικό ποστάρισμα, μετά το ντεμπούτο του με τη Εθνική Ελλάδας.

Ανδρέας Τεττέη Εθνική Ελλάδας
INTIME NEWS
Η «γαλανόλευκη» πέτυχε νίκη γοήτρου κόντρα στη Σκωτία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα του αγώνα, καθώς έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει την τρέχουσα σεζόν, πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό και το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έζησε τη μεγαλύτερη επιβράβευση της καριέρας του.

Ο Τεττέη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του κι έκανε ένα άκρως συγκινητικό ποστάρισμα στο Instagram, όπου έγραψε: «Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!».

Δείτε την ανάρτηση του Ανδρέα Τεττέη

https://www.instagram.com/p/DRHPaPriJYM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

