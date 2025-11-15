Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)

Ο αρχηγός της Εθνικής άνοιξε το σκορ στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στη Σκωτία, για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που άρχισε καλά το παιχνίδι.

Newsbomb

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σκωτία σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όμως οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκαν αποφασισμένοι στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν νωρίς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο 7’ ο Παυλίδης βγήκε τετ α τετ με τον Γκόρντον, ο πορτιέρε των Σκωτσέζων έδιωξε, όμως η μπάλα κατέληξε στον Μπακασέτα που με αριστερό σουτ έκανε το 1-0.

Δείτε το γκολ:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικός Κήπος: Θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

21:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ για ανέγερση τείχους στον νότο και προσφεύγει στον ΟΗΕ

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία συνεχίζει να… σκορπά τρόμο

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας «χτυπά» την ευρύτερη περιοχή της Γένοβας

20:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Καθυστερεί» ο χειμώνας για μία ακόμη εβδομάδα - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Με επεισόδια και τραυματίες ξεκίνησαν οι εορτασμοί - Επί ποδός 5.500 αστυνομικοί

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Βλαχοδήμο και Μουζακίτη στην ενδεκάδα

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο που πετάχτηκε στον δρόμο», αναφέρει επιβάτης

20:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Εύκολο «διπλό» η ΑΕΚ, δε δυσκολεύτηκε η Καρδίτσα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Θρίλερ με τουρίστα που αγονείται για 40 ημέρες - Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kαταιγίδα Κλαούντια: Εκκενώσεις σε Ουαλία και Αγγλία - Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία

19:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Η πρώτη δικαστική απόφαση - Ποινή φυλάκισης στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα

19:41TRAVEL

Τουβαλού: Απόδραση στην απλότητα - Ο ανεπιτήδευτος προορισμός στην απεραντοσύνη του Ειρηνικού ωκεανού

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας», λέει επιβάτης

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:20ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός 45χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή οι καταγγελίες και οι αρνητικές αξιολογήσεις για τον οίκο ευγηρίας - Τρύπια σεντόνια, απίστευτη ζέστη και χαστούκια στους ηλικιωμένους

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο που πετάχτηκε στον δρόμο», αναφέρει επιβάτης

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2025: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα - Πότε λήγει η διορία

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικός Κήπος: Θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

19:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Η πρώτη δικαστική απόφαση - Ποινή φυλάκισης στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτική καταγγελία για κακοποίηση γιαγιάς σε οίκο ευγηρίας – «Ήταν μαυρισμένα τα πόδια της και τα πλευρά της»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άρχισαν οι κλοπές από τα χωράφια με τα ελαιόδεντρα – Πού «χτύπησαν» οι επιτήδειοι

21:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Κόρινθος υποδέχτηκε τον νέο Ποιμενάρχη της - Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Παύλος

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: «Πάω και βλέπω "βουνό" από δεσμίδες με 50ευρα» - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά» από θύματα του επιχειρηματία

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Με Βλαχοδήμο και Μουζακίτη στην ενδεκάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ