Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας δίνει προβάδισμα στην Εθνική (Video)

Η Ελλάδα υποδέχεται τη Σκωτία σε ένα ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όμως οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκαν αποφασισμένοι στο ματς και κατάφεραν να προηγηθούν νωρίς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο 7’ ο Παυλίδης βγήκε τετ α τετ με τον Γκόρντον, ο πορτιέρε των Σκωτσέζων έδιωξε, όμως η μπάλα κατέληξε στον Μπακασέτα που με αριστερό σουτ έκανε το 1-0.

Δείτε το γκολ: