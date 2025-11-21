ΑΕΚ: Η θέση της ΠΑΕ για το ενδεχόμενο αναβολής στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό
Η ΑΕΚ έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο περί αναβολής του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, καθώς η γενική απεργία που έχει προγραμματιστεί στην Ιταλία δεν θα επηρεάσει τις μετακινήσεις της ομάδας.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έτσι, ο αγώνας της επόμενης Κυριακής (30/11) στις 21:00 στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί κανονικά.
«Δεν υπάρχει θέμα αιτήματος αναβολής για το ματς με τον Παναθηναϊκό», ήταν η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, κλείνοντας οριστικά το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την ιταλική απεργία, η οποία θα διαρκέσει από το βράδυ της Πέμπτης (27/11) έως και την Παρασκευή (28/11).
Καθώς η απεργία δεν επηρεάζει τελικά το ταξιδιωτικό πλάνο της Ένωσης, η αποστολή θα κινηθεί κανονικά και το ντέρμπι αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:05 ∙ LIFESTYLE
«Beat My Guest»: Το νέο καθημερινό τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ
17:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Τασούλα-Χριστοδουλίδη: Στην ατζέντα το Κυπριακό
17:20 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ALTOMARE S.A.: Εκφράζει έκπληξη για την καταχώρησή της στη λίστα κυρώσεων της OFAC
17:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Στα άκρα οι σχέσεις με Μήτογλου - Εκατέρωθεν προσφυγές
16:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Η θέση της ΠΑΕ για το ενδεχόμενο αναβολής στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό
22:25 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ