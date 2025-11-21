ΑΕΚ: Η θέση της ΠΑΕ για το ενδεχόμενο αναβολής στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό

Έτσι, ο αγώνας της επόμενης Κυριακής (30/11) στις 21:00 στη Λεωφόρο θα διεξαχθεί κανονικά.

«Δεν υπάρχει θέμα αιτήματος αναβολής για το ματς με τον Παναθηναϊκό», ήταν η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, κλείνοντας οριστικά το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την ιταλική απεργία, η οποία θα διαρκέσει από το βράδυ της Πέμπτης (27/11) έως και την Παρασκευή (28/11).

Καθώς η απεργία δεν επηρεάζει τελικά το ταξιδιωτικό πλάνο της Ένωσης, η αποστολή θα κινηθεί κανονικά και το ντέρμπι αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα.