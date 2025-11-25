Παναθηναϊκός: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και νέο ΔΣ

Στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τις 13:00 της 15ης Δεκεμβρίου προχώρησε τη Δευτέρα (24/11) το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Δ.Σ. και την προκήρυξη νέας αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αναλυτικά η πρόσκληση στην Έκτακτη Γ.Σ.

«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.

3) Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 22α Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 13, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Δεκεμβρίου 2025 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής την 22 Δεκεμβρίου 2025 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Βριλήσσια, 24 Νοεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».