Για την τρίτη του εντός έδρας αναμέτρηση στη League Phase του Champions League ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, αναζητώντας την πρώτη του νίκη στη φετινή κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στα δύο προηγούμενα ματς στο «σπίτι» τους, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παραχωρήσει ισοπαλίες σε Πάφο (0-0) και Αϊντχόφεν (1-1), με αποτέλεσμα να έχουν συγκεντρώσει μόλις δύο βαθμούς στην ενιαία βαθμολογία. Στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους στο Λονδίνο και τη Βαρκελώνη, οι Πειραιώτες γνώρισαν ισάριθμες ήττες από Άρσεναλ (2-0) και Μπαρτσελόνα (6-1).

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται πλέον με την… πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση, αυτή των νοκ άουτ και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης «καίγεται» για βαθμό ή βαθμούς.

Το έργο που έχει ο Ολυμπιακός μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς απέναντί τους θα βρουν την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, με την «Βασίλισσα» να μετράει 15 τρόπαια Champions League, τη στιγμή που η δεύτερη στην κατάταξη ομάδα, η Μίλαν, έχει μόλις 7.

Στη φετινή σεζόν, η Ρεάλ Μαδρίτης φιγουράρει στην κορυφή του πρωταθλήματος της LaLiga και πριν τις αναμετρήσεις της Τρίτης (25/11) βρισκόταν στην πρώτη οκτάδα της ενιαίας βαθμολογίας του Champions League.

Πάντως, οι «μερέγχες» αντιμετωπίζουν κρίση αποτελεσμάτων, καθώς προέρχονται από τρία ανεπιτυχή ματς, δύο ισοπαλίες στο ισπανικό πρωτάθλημα με Ράγιο Βαγιεκάνο και Εϊμπάρ και μία ήττα από τη Λίβερπουλ στην Ευρώπη.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης:

Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου αγώνα

Η σέντρα στην αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να γίνει το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στις 22:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από το Cosmote Sport 2HD όσο και από το MEGA.

