Ολυμπιακός: Ξεκαθαρίζει η κατάσταση με τους τέσσερις τραυματίες ενόψει της δύσκολης συνέχειας

Έκδηλη είναι η αγωνία που επικρατεί στον Ολυμπιακό για την κατάσταση των Τσικίνιο, Πιρόλα, Ποντένσε και Γκαρθία που αποχώρησαν με προβλήματα τραυματισμών από το παιχνίδι με την Ρεάλ.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Τσικίνιο
Τις επόμενες ώρες θα φανεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μια από τις πιο εντυπωσιακές αλλά και σκληρές ευρωπαϊκές του βραδιές. Παρά το εκρηκτικό ξεκίνημα, τα τρία γκολ που σημείωσε και την αδιάκοπη προσπάθεια μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, οι Πειραιώτες γνώρισαν την ήττα 4-3 για την αγωνιστική της League Phase του Champions League, μένοντας στους 2 βαθμούς και καθηλωμένοι στην 33η θέση της συνολικής κατάταξης.

Η ευρωπαϊκή συνέχεια φαντάζει ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν, οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο και τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και το περιθώριο για απώλειες έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί.

Ο ελληνικός σύλλογος ενώ είχε μπει ιδανικά στο ματς με το γρήγορο γκολ του Τσικίνιο, είδε τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να αποχωρεί λίγα λεπτά αργότερα με ενοχλήσεις στο οπίσθιο μηριαίο. Η ατυχία δεν σταμάτησε εκεί. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ντάνι Γκαρθία ένιωσε ενόχληση και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, ενώ στο 62’ ο Λορέντσο Πιρόλα ένιωσε έντονη ενόχληση στον οπίσθιο μηριαίο και αντικαταστάθηκε από τον Μπιανκόν.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο 72’ ο Ντάνιελ Ποντένσε, σε εξαιρετική κατάσταση μέχρι εκείνο το σημείο, αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα. Τέσσερις αναγκαστικές αλλαγές απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης συνιστούν σχεδόν πρωτοφανές φαινόμενο και αποτυπώνουν το μέγεθος της δυσκολίας του αγώνα.

Την Πέμπτη (27/11) το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Πειραιά έχει έναν κυριολεκτικό αγώνα δρόμου μπροστά του, καθώς οι τέσσερις τραυματίες θα εξεταστούν λεπτομερώς, σε μια περίοδο γεμάτη κρίσιμες αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις την Κυριακή (30/11) με το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό. Στη συνέχεια ταξιδεύει στη Σύρο για το Κύπελλο Ελλάδας στις 3 Δεκεμβρίου, υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 6 Δεκεμβρίου και μία μέρα αργότερα ξεκινά το απαιτητικό ταξίδι προς την Αστάνα για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ. Ακολουθούν οι αναμετρήσεις με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη στις 14 Δεκεμβρίου, τον Ηρακλή για το Κύπελλο στις 17 του μήνα και η εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στις 20 Δεκεμβρίου για τη Super League.

