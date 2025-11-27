Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει τον απίθανο Εμπαπέ - Βίντεο

Ο Ολυμπιακός πάλεψε μέχρι το τέλος, εκμεταλλευόμενος τα κενά στην άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ασταμάτητος και με 4 γκολ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 4-3.

Ο Ολυμπιακός υποτάχθηκε στην ανωτερότητά της Ρεάλ Μαδρίτης και κυρίως στο μεγαλείο του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έκανε ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια στο Champions League με τη φανέλα της «βασίλισσας» και την οδήγησε στη νίκη με 4-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική της League Phase.

Ετσι, οι πρωταθλητές Ελλάδας παραμένουν πολύ χαμηλά στην κατάταξη με 2 βαθμούς, ενώ η ισπανική ομάδα έφτασε τους 12.

Το ματς εξελίχθηκε σε προσωπικό έπος του Κιλιάν Εμπαπέ που πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του (22', 24', 29', 60'), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Τσικίνιο (8΄), Ταρέμι (52΄) και Ελ Κααμπί (81΄), εκμεταλλευόμενοι τα πολλά κενά στην άμυνα της Ρεάλ, λόγω απουσιών, έψαξε στο τέλος την ισοφάριση, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ήταν μια βραδιά που ξεκίνησε ονειρεμένα για τον Ολυμπιακό με τον «μαγικό» συνδυασμό Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Τσικίνιο και άψογη εκτέλεση σε πρώτο χρόνο από τον τελευταίο, στο 8΄ για το 1-0. Ο 30χρονος Πορτογάλος λίγο πριν αντικατασταθεί λόγω τραυματισμού, απείλησε άμεσα άλλη μία φορά στο 20΄, όμως ο Λούνιν αντέδρασε σωστά.

Όλα έμοιαζαν να κυλούν ιδανικά για τους πρωταθλητές, μέχρι που... εμφανίστηκε αυτός ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σταρ πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε επτά λεπτά (δεύτερο πιο γρήγορο στα χρονικά του θεσμού πίσω από αυτό του Σαλάχ) και πριν συμπληρωθεί το ημίωρο, το σκορ είχε γίνει 1-3.

Στο 22΄ έφυγε στην πλάτη της άμυνας από εκπληκτική ασίστ του Βινίσιους και ισοφάρισε, στο 24΄ έγραψε το 1-2 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκιουλέρ και στο 29΄ από ακόμα μία έξοχη μεταβίβαση του Καμαβινγκά, συνέχισε το δικό του «σόου», φτάνοντας τα 65 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Γενικά ο Ολυμπιακός υπέφερε στο διάστημα εκείνο, κατά το οποίο η Ρεάλ έφτασε και σε 4ο γκολ (Βινίσιους) το οποίο ακυρώθηκε μέσω VAR στο 32΄, ενώ είχε και δοκάρι με τον Τσουαμενί στο 38΄. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς στο 44΄ με κεφαλιά του Ελ Κααμπί, όμως ο Λούνιν ήταν ξανά παρών.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Μαροκινός, το πέτυχε ο Μεντί Ταρέμι στις αρχές του β΄ημιχρόνου! Με δυνατή κεφαλιά από σέντρα του Έσε μείωσε 2-3 και ξαναέβαλε τον Ολυμπιακό στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Όμως στο 60΄ ο Εμπαπέ συμπλήρωσε το απίστευτο «καρέ» του μετά από τη δεύτερη ασίστ του Βινίσιους.

Στο 81΄ ο Ελ Κααμπί έδωσε νέες ελπίδες στον Ολυμπιακό μειώνοντας σε 3-4 με κεφαλιά από σέντρα του Στρεφέτσα. Αμέσως μετά, στο 84΄, ξανά ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του έφυγε λίγο άουτ, στερώντας ένα επικό come back για την ελληνική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός τώρα εστιάζει την προσοχή του στα επόμενα ματς. Η νίκη στο Καζακστάν επί της Καϊράτ (9/12) είναι μονόδρομος, εάν θέλει να ελπίζει ότι θα προλάβει το «τρένο» της πρόκρισης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (72΄ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα (62΄ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Μουζακίτης, Ντάνι Γκαρθία (46΄ Έσε), Ποντένσε (72΄ Κοστίνια), Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο (28΄ λ.τρ. Ταρέμι), Ελ Κααμπί

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένθιο (73΄ Μπραχίμ Ντίας), Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46΄ Θεμπάγιος), Γκιουλέρ (62΄ Μπέλιγχαμ), Βαλβέρδε, Βινίσιους (90΄ Φραν Γκαρθία), Εμπαπέ

