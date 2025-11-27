Σοκαριστική αποκάλυψη Κοπεγχάγης: Δέχτηκε απειλές θανάτου ο Κοτάρσκι μετά το ματς με την Καϊράτ

Θύμα διαδικτυακών απειλών έχει πέσει ο Ντομινίκ Κοτάρσκι. Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ που πλέον αγωνίζεται στη Δανία με τα χρώματα της Κοπεγχάγης, δέχτηκε απειλές ο ίδιος, ενώ υπήρξαν αναφορές στη σύζυγο και στο παιδί του.

Αιτία για όλα αυτά, το λάθος του στον αγώνα Champions League με αντίπαλο την Καϊράτ Αλμάτι. Το οποίο δεν κόστισε το αποτέλεσμα στην ομάδα της πρωτεύουσας της Σκανδιναβικής χώρας.

Οι συμπαίκτες και ο προπονητής του τον στήριξαν, αλλά άγνωστοι του επιτέθηκαν διαδικτυακά με απειλές. Σε τέτοιο σημείο που ανάγκασαν την ομάδα του να βγάλει ανακοίνωση, καταδικάζοντας το γεγονός. Τονίζοντας παράλληλα πως θα στηρίξει νομικά τον Κροάτη σε αυτή την υπόθεση.



Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σεβόμαστε και για τον οποίο ενδιαφερόμαστε πολύ, τόσο ως παίκτη, όσο και ως άνθρωπο. Το κλαμπ στέκεται στο πλευρό του 100% και προσφέρουμε όλη την απαιτούμενη υποστήριξη, τόσο στον Ντομινίκ, όσο και στην οικογένεια του, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής υποστήριξης.

Η Κοπεγχάγη με κάθε τρόπο παίρνει αποστάσεις από κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς και δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αποδεχθούμε ότι κάποιος από τους παίκτες μας έγινε θύμα μιας τέτοιας λεκτικής επίθεσης.

Κανείς δεν θα πρέπει να φοβάται για την ασφάλεια του, εξαιτίας της δουλειάς του. Είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές και θα προσφέρουμε όλο αυτό το απαράδεκτο υλικό στην αστυνομία για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες από εδώ και πέρα».