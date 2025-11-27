ΠΑΟΚ - Μπραν: LIVE η αναμέτρηση του Europa League

ΠΑΟΚ - Μπραν: Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης της Τούμπας για την 5η αγωνιστική του Europa League.

ΠΑΟΚ - Μπραν: LIVE η αναμέτρηση του Europa League
Rafail Georgiadis
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο μεγάλο στόχο της 8άδας, θέλει να πάρει απόψε (27/11, 19:45) ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν.

Ο «δικέφαλος» απέναντι στους Νορβηγούς θέλει να δείξει τη γνωστή ορμητικότητα που έχει στην έδρα του, για ένα αποφασιστικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου που δεν έχει τον Κωνσταντέλια στην διάθεσή του, ξεκινά με τον Μπιάνκο και τον Ιβανούσετς στην ενδεκάδα.

Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Κένι, Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, με τους Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα στόπερ. Μεϊτέ και Μπιάνκο στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Ιβανούσετς θα έχει ρόλο οργανωτή, με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής. Κορυφή στην επίθεση ο Γιακουμάκης.

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Μπραν:

Σχόλια

LIVE ΠΑΟΚ - Μπραν 0-0: Ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι στο 18'

