Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Εκπλήξεις στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Δείτε τις επιλογές που έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα των «πράσινων», στην αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Newsbomb

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Εκπλήξεις στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (27/11, 22:00) στο ΟΑΚΑ την αυστριακή Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Στόχος των «πράσινων» είναι να πάρουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη στη League Phase, να φτάσουν τους 9 βαθμούς και να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσει, καθώς δεν υπολογίζει στους Σιώπη, Κυριακόπουλο, Σάντσες, Λαφόν, Πελίστρι και Ντέσερς.

Η μεγάλη έκπληξη του Ισπανού είναι πως δεν έχει καθαρόαιμο αριστερό μπακ στο ματς και μένει να δούμε αν θα αγωνιστεί εκεί ο Τουμπά ή θα παίξει με τριάδα στα στόπερ και τον Ζαρουρί σε όλη την πλευρά.

Κάτω απ' τα γκολπόστ του Παναθηναϊκού θα είναι ο Ντραγκόφσκι, έχοντας μπροστά του ως αμυντική τετράδα τους Καλάμπρια (επιστρέφει από μυϊκό τραυματισμό), και Τουμπά (πιθανότατα ως αριστερό μπακ), με τους Πάλμερ-Μπράουν και Ίνκγασον ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μένει, βέβαια, να δούμε αν αυτός ο σχηματισμός θα μετατραπεί και σε τριάδα στην άμυνα στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν ο Τσέριν στο «6», ο Μπακασέτας λίγο πιο μπροστά και ο Τζούρισιτς σε ρόλο «10».

Στα «φτερά» της επίθεσης του «τριφυλλιού» θα ξεκινήσουν οι Τετέ (δεξιά) και Ζαρουρί (αριστερά), ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει θέση ο Σφιντέρσκι.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Πέταξε την ευκαιρία για οκτάδα, ζωντανή η ελπίδα

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ένταση μεταξύ «κιτρινόμαυρων» οπαδών και αστυνομίας

21:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1 (Τελικό): Ψυχρολουσία στο 89' για τον Δικέφαλο

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Φιορεντίνα – ΑΕΚ: H «μάχη» για τη League Phase του Conference League

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή δήλωσης Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας και Γερμανίας καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Αλάσκα

21:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: LIVE ο αγώνας του ΟΑΚΑ για το Europa League

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπεγράφη το «νομοθετικό πακέτο του Τσιόδρα για τα χημικά» και γίνεται νομοθεσία της ΕΕ

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία συναντώνται αυτή την εβδομάδα για τη φόρμουλα ειρήνης

21:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford στην Καραϊβική

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Επιστροφή Περέιρα στην ενδεκάδα μετά από 105 ημέρες | Οι επιλογές του Νίκολιτς

21:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Εκπλήξεις στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ

21:03LIFESTYLE

Snik: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA World Cup 2027: Τα highlights του Ελλάδα – Ρουμανία | Πότε παίζει η Εθνική στην Πορτογαλία

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ΔΝΤ προσγειώνεται στην Ουκρανία: Τέλος σε φοροαπαλλαγές και η «εξάρτηση» με τα ρωσικά κεφάλαια

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Λατρεία για Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι – Δεν είπε κουβέντα στο αεροδρόμιο

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα κατά της Ρωσίας

20:51LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Αμετανόητη» η Ισπανία – Ξεκαθαρίζει ότι αποχωρεί

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ξεκάθαρο προβάδισμα ΝΔ με 25,2% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

21:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1 (Τελικό): Ψυχρολουσία στο 89' για τον Δικέφαλο

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ξεκάθαρο προβάδισμα ΝΔ με 25,2% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα Τσίπρα

12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

21:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: LIVE ο αγώνας του ΟΑΚΑ για το Europa League

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Τα παιδιά κοιμόντουσαν και ο άντρας μου ήταν στην δουλειά», είπε η 46χρονη

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

20:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Ρουμανία 91-64: Επιβλητική πρεμιέρα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγωγήθηκε το δέντρο στην πλατεία Συντάγματος: Πλήθος κόσμου παρά την έντονη βροχόπτωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ