Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς σκόραρε μετά από εννιά μήνες! (βίντεο)
Δείτε το γκολ με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται της Φιορεντίνα, στην αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά – πάσα του Πήλιου μετά τη σέντρα του Πινέδα κι έκανε το 0-1 στο 35ο λεπτο.
Ο Σέρβος έβαλε έτσι τέλος στην ατυχία του και βρήκε δίχτυα μετά από εννιά μήνες. Το προηγούμενο γκολ του ήταν στις 23 Φεβρουαρίου στο 3-0 επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.
Δείτε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα, Φιορεντίνα - ΑΕΚ
Το 0-1 του Γκατσίνοβιτς
