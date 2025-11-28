Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό» | Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ κόντρα στην Φιορεντίνα για το Conference League, έδωσε το σύνθημα για το ερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και στο σκεπτικό του να μην ζητήσει αναβολή της αναμέτρησης για τη Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη της Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να σκοράρει μετά από εννιά μήνες, έφυγε με μεγάλο «διπλό» (1-0), κάνοντας… άλμα για την πρώτη οκτάδα του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου «περήφανος για τους παίκτες και τους φιλάθλους μας» κι υπογράμμισε ότι: «Αξίζει όλοι μας να είναι χαρούμενοι, αλλά πρέπει το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό».

Όσον αφορά στο σκεπτικό του για δεν ζητάει αναβολές, είπε: «Έχω 25 παίκτες που προπονούνται σκληρά, ποιο το μήνυμα στους παίκτες αν κάνουμε κάτι τέτοιο λόγω κάποιων απουσιών».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ήταν μια μεγάλη αναμέτρηση τόσο για την απόδοση όσο και για το αποτέλεσμα. Το αξίζαμε, οι παίκτες μου έκαναν αυτό που έπρεπε. Είχαν πίστη, αυτοπεποίθηση, θυσιάζονταν για τον άλλο. Είμαι χαρούμενος και για τους υπέροχους φιλάθλους μας που τραγουδάνε ακόμα στις εξέδρες, αλλά και για αυτούς που είδαν το παιχνίδι από την πόλη. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλή ψυχολογία και αυτό αποτυπώνεται στο χορτάρι. Ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ευελπιστούμε ο Ζίνι να μην έχει κάτι σοβαρό και θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι για το ματς της Κυριακής».

Για την εμφάνιση και το μεγάλο αποτέλεσμα:«Είμαι πού χαρούμενος για τη νίκη αλλά και για την εξαιρετική απόδοση. Είχαμε στα πρώτα 20 λεπτά τον απόλυτο έλεγχο. Στο δεύτερο μέρος αναμέναμε την πίεση της Φιορεντίνα, ήμασταν και εμείς επικίνδυνοι, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κάποια γκολ ακόμα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, για τους φιλάθλους μας και τη στήριξή τους. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, έχουμε κάποιες απουσίες βασικών, αλλά οι παίκτες είναι έτοιμοι να θυσιαστούν, είναι πολεμιστές. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμούμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι η πρώτη νίκη της ΑΕΚ επί ιταλικού εδάφους, αλλά και οι τρεις βαθμοί για την πρόκριση. Το μυαλό μας στρέφεται στον Παναθηναϊκό. Ο Βανόλι προπονεί μια ιστορική ομάδα, με εξαιρετικές υποδομές. Είμαι σίγουρος ότι η Φιορεντίνα θα ανέβει βαθμολογικά».

Για το τι σημαίνει για την ΑΕΚ αυτή η νίκη για τη συνέχεια στη διοργάνωση και τον στόχο της οκτάδας: «Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Δεν έχουμε προκριθεί ακόμα, έρχεται και το ματς με τον Παναθηναϊκό. Αξίζει όλοι μας να είναι χαρούμενοι, αλλά πρέπει το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό. Είμαστε σε καλή κατάσταση, θα δούμε που θα είμαστε στο τέλος της σεζόν».

Για τον τραυματισμό του Ζίνι: «Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τι έχει ακριβώς. Δεν είναι κάτι σοβαρό μάλλον. Μια βδομάδα ή δύο εκτός. Δέχθηκε μια δυνατή κλωτσιά, αλλά αυτά μπορεί να συμβούν. Ευελπιστούμε να επιστρέψει σύντομα».

Για την εμφάνιση της ΑΕΚ σε επιθετικό και αμυντικό κομμάτι και αν έπιασε το τέλειο: «Δεν είμαι ποτέ απολύτως ικανοποιημένος. Δεν παίξαμε τέλεια, θέλω πάντα να βελτιωνόμαστε. Είμαι ικανοποιημένος, παίξαμε με σταθερότητα, με ή χωρίς την μπάλα. Στα τέσσερα τελευταία ματς είχαμε μέσο όρο 27 προσπάθειες στην επίθεση Δημιουργούμε, δεν δεχόμαστε πολλές φάσεις, είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν η ΑΕΚ προλαβαίνει να είναι έτοιμη για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μετά από τέτοια έντονα συναισθήματα και το σκεπτικό του γιατί δεν ζήτησε αναβολή: «Κανείς δεν έχει μιλήσει για αναβολή. Το είχα αναφέρει και το καλοκαίρι. Ποτέ δεν ήθελα αναβολές. Έχω 25 παίκτες που προπονούνται σκληρά, ποιο το μήνυμα στους παίκτες αν κάνουμε κάτι τέτοιο λόγω κάποιων απουσιών. Επίσης το πρόγραμμα είναι βαρύ. Το σημαντικό είναι να έχουμε μια καλή ξεκούραση και αυτό γίνεται μέσα από τα θετικά συναισθήματα. Δεν θα γυρίσουμε απόψε στην Αθήνα, θα επιστρέψουμε αύριο και με την επιστροφή θα πάμε για προπόνηση. Έπειτα θα έχουμε άλλη μια το Σάββατο και την Κυριακή θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας απέναντι στον Παναθηναϊκό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πέθανε η γυναίκα της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκε από Αφγανό κοντά στον Λευκό Οίκο

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό» | Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι

01:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League

01:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Αγωνία για Ζίνι | Τι είπε ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Ανγκολέζου

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Με ασφάλεια έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή του ρωσικού Soyuz MS-28 – Δείτε το βίντεο

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ανέβηκε 14ος ο Παναθηναϊκός, στη 17η θέση ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Μάγκικο «διπλό» και… πέταξε για την οκτάδα του Conference League!

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Άλμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League με γκολάρα Καλάμπρια

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (τελικό): Μεγάλο «διπλό» στη Φλωρεντία!

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδειγμα της Ουρουγουάης: Λειτουργεί σχεδόν χωρίς ορυκτά καύσιμα – Ηλεκτρικό ρεύμα κατά 20% φθηνότερο

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1 (Τελικό): Με Καλάμπρια έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκολάρα ο Καρέτσας, η Γκενκ θυμήθηκε τις μέρες που ήταν ball boy

23:45ΥΓΕΙΑ

Η υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση Πάρκινσον

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες εκτέλεσαν δύο Παλαιστίνιους που προσπαθούσαν να παραδοθούν - Βίντεο ντοκουμέντο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11,5 ετών για «εξέγερση»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος 16χρονος Παλαιστίνιος από τις ΗΠΑ μετά από 9 μήνες φυλάκισης στο Ισραήλ

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς σκόραρε μετά από εννιά μήνες! (βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

01:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

15:07WHAT THE FACT

Παγωμένο επί 68 εκατ. χρόνια γιγάντιο αυγό από την Ανταρκτική ανατρέπει την προϊστορική επιστήμη

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πέθανε η γυναίκα της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκε από Αφγανό κοντά στον Λευκό Οίκο

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα χτυπήσει η δεύτερη φάση

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Περνούν στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες – Τι είπε για τις συλλογικές συμβάσεις

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Άλμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League με γκολάρα Καλάμπρια

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ