Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League

Δείτε τα highlights του Φιορεντίνα – ΑΕΚ, τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία της League Phase του Conference League.

Φιορεντίνα - ΑΕΚ 0-1
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη της Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» και με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να σκοράρει μετά από εννιά μήνες, έφυγε με μεγάλο «διπλό» (1-0), κάνοντας… άλμα για την πρώτη οκτάδα του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι», έχοντας τη δυναμική παρουσία των φίλων τους, πραγματοποίησαν μια σπουδαία εμφάνιση, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη τους επί ιταλικού εδάφους!

Με αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, η ΑΕΚ εκτοξεύεται βαθμολογικά, μπαίνοντας γερά στο παιχνίδι της πρώτης οκτάδας, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση στους «16».

Άσχημο γεγονός ο τραυματισμός του Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος λίγο πριν το φινάλε κι ενώ νωρίτερα είχε δοκάρι, για να «κλειδώσει» τη νίκη.

Τα highlights του Φιορεντίνα - ΑΕΚ

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League

  • Άλκμααρ – Σέλμπουρν 2-0 (70' Ντε Βιτ, 87' Γένσεν)
  • Χάμρουν – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς 3-1 (65' Ελ Φανίς, 74' Σμάιλαγκιτς, 87' Τσοριτς – 57' Λόπες)
  • Λεχ Πόζναν – Λοζάνη 2-0 (67' Ισμαχίλ, 90'+5' Αγκνέρο)
  • Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου 2-0 (34' πέν. Σεμέδο, 59' Νεοφύτου)
  • Ρακόβ Τσεστόχοβα – Ραπίντ Βιένης 4-1 (27' πέν. Μπρούνες, 40', 51', 53' Ντιαμπί-Φαντιγκά – 75' Αντίστε)
  • Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε 2-1 (8', 42' Γκάλι – 29' Βίντοβιτς)
  • Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 (49' Κάσια, 52' Γίραγιανγκ – 24' Πέρεζ)
  • Κραϊόβα – Μάιντς 1-0 (67' πέν. Αλ Χαμλαουί)
  • Ζρίνσκι Μόσταρ – Χάκεν 2-1 (78' Κουζέ, 82' Μπιλμπίγια – 40' Άντερσεν)
  • Αμπερντίν – Νόα 1-1 (45' Νίσμπετ – 52' Μουλαχουσεϊνοβιτς)
  • Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ 2-2 (6' Ίνγκβαρσον, 72' Κρίστινσον – 20', 55' Μουαντιλμάντζι)
  • Ντρίτα – Σκεντίγια 1-0 (20' Μανάι)
  • Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (35' Γκατσίνοβιτς)
  • Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0 Γιαγκελόνια – Κουόπιο 1-0
    (51' Πουλουλού)
  • Λέγκια Βαρσοβίας – Σπάρτα Πράγας 0-1 (41' Πρεσιάδο)
  • Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας 2-1 (53' Εμέγκα, 77' Ελ Μουραμπέτ – 35' Μίτσελ)
  • Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-2 (87' Μάλεϊ – 23' Ελίας Κάουα, 77' Ναζαρίνα)

Η βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

  1. Σαμσουνσπόρ 10 (9-2)
  2. Στρασμπούρ 10 (7-4)
  3. Τσέλιε 9 (8-4)
  4. Σαχτάρ Ντονέτσκ 9 (8-5)
  5. Μάιντς 9 (4-2)
  6. Ράκοφ 8 (7-2)
  7. ΑΕΚ Λάρνακας 8 (5-0)
  8. Ντρίτα 8 (4-2)
  9. Γιαγκιελόνια 8 (4-2)
  10. ΑΕΚ 7 (9-4)
  11. Σπάρτα Πράγας 7 (5-2)
  12. Ράγιο Βαγεκάνο 7 (8-6)
  13. Λοζάνη 7 (5-3)
  14. Σίγκμα Όλομουτς 7 (5-5)
  15. Κραϊόβα 7 (3-3)
  16. Λεχ Πόζναν 6 (9-6)
  17. Φιορεντίνα 6 (6-3)
  18. Κρίσταλ Πάλας 6 (6-4)
  19. Ζρίνσκι 6 (7-8)
  20. Άλκμααρ 6 (4-7)
  21. Ομόνοια 5 (4-3)
  22. Κουόπιο 5 (4-3)
  23. Νόα 5 (4-4)
  24. Ριέκα 5 (2-2)
  25. Σκεντίγια 4 (2-4)
  26. Λίνκολν 4 (4-10)
  27. Ντιναμό Κιέβου 3 (6-7)
  28. Λέγκια Βαρσοβίας 3 (3-5)
  29. Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (4-7)
  30. Χαμρούν 3 (3-6)
  31. Χάκεν 2 (4-6)
  32. Μπρέινταμπλικ 2 (2-7)
  33. Αμπερντίν 2 (3-10)
  34. Σέλμπουρν 1 (0-4)
  35. Σάμροκ Ρόβερς 1 (3-9)
  36. Ραπίντ Βιέννης 0 (2-12)

